В Новосибирске годовалый ребенок отравился нафтизином и попал в реанимацию

В субботу, 11 декабря, в новосибирскую
— При поступлении ребенка возрастом 1 год 10 месяцев врачи диагностировали отравление лекарственным препаратом, предположительно нафтизином. Ребенка экстренно поместили в реанимацию, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
О случившемся медики сообщили в правоохранительные органы. В Следственном комитете пояснили, что по факту отравления ребенка проводится проверка.
Пресс-служба Минздрава отказалась от комментариев, сославшись на врачебную тайну.
Установлено, что семья благополучная. Мать девочки находится в декретном отпуске, уточнил источник.
В начале декабря в одной из квартир в Октябрьском районе Новосибирска погиб