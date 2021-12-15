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В Новосибирске годовалый ребенок отравился нафтизином и попал в реанимацию

Следственный комитет проводит проверку

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С признаками отравления девочку поместили в реанимацию

С признаками отравления девочку поместили в реанимацию

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В субботу, 11 декабря, в новосибирскую ДГКБ № 1 скорая помощь привезла годовалую девочку с признаками отравления.

— При поступлении ребенка возрастом 1 год 10 месяцев врачи диагностировали отравление лекарственным препаратом, предположительно нафтизином. Ребенка экстренно поместили в реанимацию, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

О случившемся медики сообщили в правоохранительные органы. В Следственном комитете пояснили, что по факту отравления ребенка проводится проверка.

Пресс-служба Минздрава отказалась от комментариев, сославшись на врачебную тайну.

Установлено, что семья благополучная. Мать девочки находится в декретном отпуске, уточнил источник.

В начале декабря в одной из квартир в Октябрьском районе Новосибирска погиб 11-месячный мальчик. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ребенок находился под присмотром няни. По факту произошедшего СК проводит проверку. Назначены все необходимые экспертизы.

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