Новосибирские следователи организовали проверку после гибели двух человек в пожаре на Троллейной

Следователи Новосибирска организовали уголовно-процессуальную проверку после пожара на Троллейной, 132, который произошел сегодня вечером.
— В ходе его ликвидации пожарными были обнаружены тела мужчины 1942 года рождения и женщины 1963 года рождения. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, — сообщили в ведомстве.
Следователям предстоит выяснить причину пожара, а также обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы.
Ранее в региональном МЧС сообщали, что спасатели эвакуировали из подъезда пять человек, трое из них — дети.