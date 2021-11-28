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Новосибирские следователи организовали проверку после гибели двух человек в пожаре на Троллейной

Горела квартира на восьмом этаже

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Помещение выгорело полностью

Помещение выгорело полностью

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Следователи Новосибирска организовали уголовно-процессуальную проверку после пожара на Троллейной, 132, который произошел сегодня вечером.

— В ходе его ликвидации пожарными были обнаружены тела мужчины 1942 года рождения и женщины 1963 года рождения. На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, — сообщили в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить причину пожара, а также обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в региональном МЧС сообщали, что спасатели эвакуировали из подъезда пять человек, трое из них — дети.

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