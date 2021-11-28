В Новосибирске два человека погибли в пожаре на Троллейной

Вечером в воскресенье, 28 ноября, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на восьмом этаже девятиэтажного дома по адресу улица Троллейная, 132.
— На сильно задымленных лестничных клетках специалисты звена газодымозащитной службы проводили разведку на наличие людей. По оперативным данным, пожарные эвакуировали из подъезда при помощи спасательных устройств пять человек, в том числе одного ребенка. Личный состав дежурного караула в горящей квартире обнаружил двух пострадавших. Доврачебная помощь не принесла результатов, прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть мужчин, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Локализовать пожар удалось за 11 минут. Огонь повредил вещи на площади
Обновлено. В МЧС уточнили, что из пяти спасенных жильцов трое — дети.
В середине ноября в деревне Антоново Ордынского района два человека погибли в пожаре, который произошел в частном доме.