28 ноября воскресенье
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 75.59
eur 84.95
Тема дняЧто известно о новом штамме коронавируса?
Все новости
Все новости

В Новосибирске два человека погибли в пожаре на Троллейной

Врачам не удалось их спасти

3 860
4Обсудить

Поделиться

Из окна валил дым

Из окна валил дым

Поделиться

Вечером в воскресенье, 28 ноября, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на восьмом этаже девятиэтажного дома по адресу улица Троллейная, 132.

— На сильно задымленных лестничных клетках специалисты звена газодымозащитной службы проводили разведку на наличие людей. По оперативным данным, пожарные эвакуировали из подъезда при помощи спасательных устройств пять человек, в том числе одного ребенка. Личный состав дежурного караула в горящей квартире обнаружил двух пострадавших. Доврачебная помощь не принесла результатов, прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть мужчин, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Так выглядит квартира после пожара

Так выглядит квартира после пожара

Поделиться

Локализовать пожар удалось за 11 минут. Огонь повредил вещи на площади 20 квадратных метров. На месте работали 23 человека и 7 единиц техники.

Обновлено. В МЧС уточнили, что из пяти спасенных жильцов трое — дети.

В середине ноября в деревне Антоново Ордынского района два человека погибли в пожаре, который произошел в частном доме.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

МЧСпогибли в огнепожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться