В пожаре в Новосибирской области погибли два человека — следователи выясняют причину пожара

Тела двух погибших в пожаре были найдены под завалами
В Новосибирской области в деревне Антоново Ордынского района два человека погибли во время пожара. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, пожар произошел в частном одноэтажном доме 13 ноября.
— В 07:24 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на одном из частных подворий по улице Кириллова. Через пять минут после вызова на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. К этому моменту одноэтажный деревянный жилой дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Пожар был потушен в течение трех часов. Для бесперебойной подачи воды на тушение использовался ее подвоз от водонапорной башни, расположенной в полутора километрах от места происшествия. После пожара от дома ничего не осталось, а при разборе завалов пожарные обнаружили тела двух человек.
Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту гибели двух человек:
— По данному факту Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем выясняется причина пожара, а также все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
В Новосибирской области по факту гибели двух человек в результате пожара проводится доследственная проверка.
В Новосибирске 11 ноября на улице Объединения, 39/1 в 23:00 в