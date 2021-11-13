В пожаре в Новосибирской области погибли два человека — следователи выясняют причину пожара

В Новосибирской области в деревне Антоново Ордынского района два человека погибли во время пожара. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, пожар произошел в частном одноэтажном доме 13 ноября.

— В 07:24 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на одном из частных подворий по улице Кириллова. Через пять минут после вызова на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. К этому моменту одноэтажный деревянный жилой дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

