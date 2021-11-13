13 ноября суббота
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 71.81
eur 82.22
Тема дняОтец забрал 8-летнего сына у матери
Все новости
Все новости

В пожаре в Новосибирской области погибли два человека — следователи выясняют причину пожара

Работники МЧС тушили пожар около трех часов

1 435
Обсудить

Поделиться

Пожар начался около 7 утра 13 ноября

Пожар начался около 7 утра 13 ноября

Поделиться

Тела двух погибших в пожаре были найдены под завалами

В Новосибирской области в деревне Антоново Ордынского района два человека погибли во время пожара. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, пожар произошел в частном одноэтажном доме 13 ноября.

— В 07:24 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на одном из частных подворий по улице Кириллова. Через пять минут после вызова на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. К этому моменту одноэтажный деревянный жилой дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожар был потушен в течение трех часов. Для бесперебойной подачи воды на тушение использовался ее подвоз от водонапорной башни, расположенной в полутора километрах от места происшествия. После пожара от дома ничего не осталось, а при разборе завалов пожарные обнаружили тела двух человек.

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту гибели двух человек: 49-летнего мужчины и 70-летней женщины.

— По данному факту Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователем выясняется причина пожара, а также все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В Новосибирской области по факту гибели двух человек в результате пожара проводится доследственная проверка.

В Новосибирске 11 ноября на улице Объединения, 39/1 в 23:00 в 9-этажном многоквартирном жилом доме начался пожар. В пожаре погиб мужчина, личность которого до сих пор не могут установить. 37-летняя сибирячка получила травмы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

МЧСпожарспасатели
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...