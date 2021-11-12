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При пожаре в многоэтажке Новосибирска погиб человек

Пожарные спасли 13 человек, в том числе двух детей

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Неизвестный мужчина погиб в пожаре

Неизвестный мужчина погиб в пожаре

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В Новосибирске 11 ноября на улице Объединения, 39/1 в 23:00 в 9-этажном многоквартирном жилом доме начался пожар. В пожаре погиб мужчина, личность которого до сих пор не могут установить. 37-летняя сибирячка получила травмы.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окон 9-го этажа шел дым. Площадь пожара — 3 квадратных метра. Личным составом дежурного караула спасено 13 человек, из них 2 детей, самостоятельно эвакуировались 34 человека. На реагирование привлекался 51 человек и 16 единиц техники, от МЧС России — 46 человек и 14 единиц техники, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Причины пожара устанавливаются.

В Новосибирске 25 октября над городом поднялся столб черного дыма. Это был пожар на складе покрышек, который занял площадь больше 600 кв. м.

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МЧСпожарпроисшествие
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