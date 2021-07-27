12-летний мальчик нырнул с волнореза на пляже — его тело до сих пор не нашли

В Обском море в Новосибирске утонул 12-летний ребенок
Вчера, 26 июля, в Новосибирске на пляже «У моря Обского» в Советском районе утонул 12-летний мальчик, он прыгнул в воду с волнореза.
— Он пошел с друзьями-погодками отдыхать на пляж без взрослых. Бесконтрольный отдых детей на пляже законом запрещен. Мама и папа были на работе. Купались там, где запрещено, прыгали с волнореза. Там обозначено знаками, что прыжки с волнореза запрещены, — рассказал НГС Юрий Перязев, начальник ГО И ЧС по Советскому району.
Он добавил, что трагедия произошла около 16:00. В это время усилился ветер и пошли большие волны. Двое друзей погибшего не заметили, как он утонул — мальчик не кричал и не подавал никаких сигналов. Тело ребенка до сих пор ищут водолазы.
Юрий Перязев напомнил, что купание несовершеннолетних детей без присмотра взрослых запрещено.
Информацию о гибели мальчика подтвердили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по НСО:
— 26 июля 2021 года в вечернее время в следственные органы поступило сообщение о том, что на пляже «У моря Обского» во время купания утонул ребенок 2009 года рождения. На место происшествия оперативно прибыл следователь следственного управления СК России по Новосибирской области. По данному факту следственным отделом по Советскому району следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.
На прошлой неделе, 23 июля, в реке Ине утонул 7-летний мальчик. Его тело искали почти два дня, на поиски отправились даже местные жители. Ребенка обнаружили вечером 25 июля. Очевидцы рассказали, что произошло в момент трагедии. Выяснилось, что мальчик играл с друзьями и начал тонуть. Другой ребенок звал взрослых на помощь, но никто не пришел.