12-летний мальчик нырнул с волнореза на пляже — его тело до сих пор не нашли

На прошлой неделе, 23 июля, в реке Ине утонул 7-летний мальчик. Его тело искали почти два дня, на поиски отправились даже местные жители. Ребенка обнаружили вечером 25 июля. Очевидцы рассказали, что произошло в момент трагедии. Выяснилось, что мальчик играл с друзьями и начал тонуть. Другой ребенок звал взрослых на помощь, но никто не пришел.

