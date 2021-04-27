Под Новосибирском муж и жена задохнулись выхлопными газами в машине — они отдыхали на природе

Мужчина и женщина задохнулись в автомобиле под Новосибирском
Около реки Карпысак в Искитимском районе Новосибирской области в машине были найдены тела мужа и жены, которые поехали отдохнуть на природу. Инцидент произошел в минувшие выходные.
— По факту обнаружения тел мужчины и женщины в автомобиле Следственный комитет проводит проверку. При осмотре автомобиля было установлено, что ключ зажигания находился во включенном состоянии. При этом бензин в баке отсутствовал. Предварительная причина смерти — отравление выхлопными газами. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По предварительной информации, супруги отправились отдохнуть на природу и через двое суток не вышли на связь. Тогда родственники забили тревогу.
Две недели назад в городе Обь пропал 6-летний мальчик. Спустя три дня его тело обнаружили водолазы.