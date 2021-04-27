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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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Под Новосибирском муж и жена задохнулись выхлопными газами в машине — они отдыхали на природе

Тревогу забили родственники

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Бензобак автомобиля был пуст

Бензобак автомобиля был пуст

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Мужчина и женщина задохнулись в автомобиле под Новосибирском

Около реки Карпысак в Искитимском районе Новосибирской области в машине были найдены тела мужа и жены, которые поехали отдохнуть на природу. Инцидент произошел в минувшие выходные.

— По факту обнаружения тел мужчины и женщины в автомобиле Следственный комитет проводит проверку. При осмотре автомобиля было установлено, что ключ зажигания находился во включенном состоянии. При этом бензин в баке отсутствовал. Предварительная причина смерти — отравление выхлопными газами. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По предварительной информации, супруги отправились отдохнуть на природу и через двое суток не вышли на связь. Тогда родственники забили тревогу.

Две недели назад в городе Обь пропал 6-летний мальчик. Спустя три дня его тело обнаружили водолазы.

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Следственный комитетотравление выхлопными газами
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