Новосибирец, устроивший стрельбу в центре города, похвастался видео с новыми нарушениями — что ему грозит

Новосибирец, устроивший стрельбу на площади Ленина, выложил еще одно видео — на нем он по встречке обгоняет полицейскую машину. Эксперт рассказал, что может ему грозить за новые правонарушения.

Ролик длиной чуть меньше минуты автор выложил у себя на странице в Instagram. На нем видно, как машина по встречной полосе обгоняет другие, среди них есть и полицейская. На видео водитель проезжает на красный сигнал светофора.

— Новый выпуск на новой машине, — написал автор ролика Василий. Он уточнил, что в этот раз обошлось без стрельбы, а видеозапись снял неделю назад.