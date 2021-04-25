Новосибирец, устроивший стрельбу в центре города, похвастался видео с новыми нарушениями — что ему грозит

Новосибирец похвастался видео, на котором обгоняет полицейскую машину
Новосибирец, устроивший стрельбу на площади Ленина, выложил еще одно видео — на нем он по встречке обгоняет полицейскую машину. Эксперт рассказал, что может ему грозить за новые правонарушения.
Ролик длиной чуть меньше минуты автор выложил у себя на странице в Instagram. На нем видно, как машина по встречной полосе обгоняет другие, среди них есть и полицейская. На видео водитель проезжает на красный сигнал светофора.
— Новый выпуск на новой машине, — написал автор ролика Василий. Он уточнил, что в этот раз обошлось без стрельбы, а видеозапись снял неделю назад.
На вопрос о том, переживает ли он за безопасность других людей на дороге, сибиряк ответил так:
— Переживаем, конечно, за других, ну стараемся быть аккуратнее. На манеру вождения все реагируют по-разному. Полицейские отреагировали, выписали постановление за всё: встречка, без номеров, тонировка, красный.
Рассказывать подробнее о том, что именно было в постановлении об административном правонарушении, Василий не стал. Корреспондент НГС связалась с руководителем новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеславом Ашурковым, чтобы узнать, что может грозить правонарушителю:
— Во-первых, полиция может отреагировать на ту информацию, которая выложена в соцсетях, в том числе и в Instagram. Поэтому данный видеоролик может стать доказательством вины водителя. Мы знаем, к кому привязан аккаунт, как зовут человека — у нас есть возможность начать расследование об административном правонарушении. И через это административное расследование выяснить, что за рулем был именно этот человек.
Вячеслав Ашурков также уточнил, что с помощью видео можно распознать конкретный экипаж полиции, который обогнал нарушитель. Важно установить, что ролик не смонтирован.
— Далее с помощью видео мы составляем протокол за протоколом. Вот мы видим, как он выезжает на полосу встречного движения, вот он проехал на запрещающий сигнал светофора. Есть статьи Кодекса административных правонарушений, исходя из которых сам инспектор может назначить наказание водителю. Обычно это денежный штраф. Всё, что связано с выездом на полосу встречного движения, — это повестка в суд, — пояснил Вячеслав Ашурков.
Специалист также уточнил, что в этом случае мировой судья будет принимать решение о применении наказания к нарушителю в зависимости от разных факторов — систематически ли новосибирец нарушает ПДД, как он поведет себя в суде, признает ли вину.
— За запрещающий сигнал светофора — денежный штраф, протокол составит инспектор. Но сначала нужно будет выстроить логическую цепочку с помощью видео, чтобы понять, что это тот самый водитель, — подытожил эксперт.
В марте Василий уже выкладывал эпатажное видео, на котором черные «Жигули» едут по Красному проспекту мимо площади Ленина, а водитель выпускает автоматную очередь из окна. Тогда мужчина признался, что создает такие ролики «ради хайп-контента».
— У меня такой контент. Ради подписчиков. Им нравится, я делаю. А он [автомат] холостой, он никакой угрозы окружающим не представляет. Можно сказать, я инстаграмом и живу. Делаю ради всего этого хайп-контента.
Мужчина рассказал, что в автомобиле тогда находился другой человек, он же занимался видеосъемкой.
Его сразу начала искать полиция, вскоре в МВД установили личность водителя «Жигулей». Им оказался