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«Мы знали, на что мы идем»: стрелявшего ради хайпа на площади Ленина новосибирца нашли и оштрафовали на 40 тысяч

Мужчина признал, что сделал это ради контента

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Мужчина открыл стрельбу в ночное время

Мужчина открыл стрельбу в ночное время

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Новосибирца, который на автомобиле ВАЗ-2107 устроил стрельбу на площади Ленина, нашли и отправили под суд. Стрелка задержали по месту жительства. Им оказался 23-летний житель Заельцовского района. В отношении его возбудили дело по ч. 2 ст. 20.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Судья Центрального районного суда вынес ему наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа с конфискацией охолощенного автомата Калашникова и патронов.

— По размещенной информации начальником Главного управления МВД России по Новосибирской области организовано проведение проверки. В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в течение суток были установлены личности всех граждан, находившихся в автомобиле в момент совершения противоправных деяний, — сообщили в пресс-службе полиции по Новосибирской области.

Задержанный пояснил, что противозаконные действия он совершил в рамках съемки видеоролика для социальной сети.

У задержанного конфисковали оружие и патроны

У задержанного конфисковали оружие и патроны

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НГС связался с Василием, и он рассказал, что был готов к наказанию:

— Мы знали, на что мы идем. Нам говорили: «Вас посадят». Но за что? Мы дали объяснения. Всё четко. За свой контент мы ответили. Эксперт подтвердил, что оружие охолощенное. Нам выписали штраф и сказали: «Больше так не шутите». Мы будем и дальше пилить контент, но такие жесткие видосы больше не будем делать. В планах — разыграть еще один автомобиль, например «девятку» Black Edition. Мы за контент.

Также блогер рассказал, что розыгрыш «жигулей» уже состоялся и в настоящий момент он ждет победителя, который едет к нему из Искитима.

Василий — далеко не первый, кто решил привлечь к себе внимание при помощи скандала. Так, в декабре другой новосибирский блогер разбил и поджег свой «Гелендваген» из-за падения просмотров на канале.

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блогерплощадь Ленинаполициястрельбаштраф
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