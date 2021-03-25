«Мы знали, на что мы идем»: стрелявшего ради хайпа на площади Ленина новосибирца нашли и оштрафовали на 40 тысяч

Новосибирца, который на автомобиле ВАЗ-2107 устроил стрельбу на площади Ленина, нашли и отправили под суд. Стрелка задержали по месту жительства. Им оказался
— По размещенной информации начальником Главного управления МВД России по Новосибирской области организовано проведение проверки. В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в течение суток были установлены личности всех граждан, находившихся в автомобиле в момент совершения противоправных деяний, — сообщили в пресс-службе полиции по Новосибирской области.
Задержанный пояснил, что противозаконные действия он совершил в рамках съемки видеоролика для социальной сети.
НГС связался с Василием, и он рассказал, что был готов к наказанию:
— Мы знали, на что мы идем. Нам говорили: «Вас посадят». Но за что? Мы дали объяснения. Всё четко. За свой контент мы ответили. Эксперт подтвердил, что оружие охолощенное. Нам выписали штраф и сказали: «Больше так не шутите». Мы будем и дальше пилить контент, но такие жесткие видосы больше не будем делать. В планах — разыграть еще один автомобиль, например «девятку» Black Edition. Мы за контент.
Также блогер рассказал, что розыгрыш «жигулей» уже состоялся и в настоящий момент он ждет победителя, который едет к нему из Искитима.
Василий — далеко не первый, кто решил привлечь к себе внимание при помощи скандала. Так, в декабре другой новосибирский блогер разбил и поджег свой «Гелендваген» из-за падения просмотров на канале.