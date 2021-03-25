«Мы знали, на что мы идем»: стрелявшего ради хайпа на площади Ленина новосибирца нашли и оштрафовали на 40 тысяч

Новосибирца, который на автомобиле ВАЗ-2107 устроил стрельбу на площади Ленина, нашли и отправили под суд. Стрелка задержали по месту жительства. Им оказался 23-летний житель Заельцовского района. В отношении его возбудили дело по ч. 2 ст. 20.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». Судья Центрального районного суда вынес ему наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа с конфискацией охолощенного автомата Калашникова и патронов.