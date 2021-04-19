«Тойота» ушла в занос, вылетела на обочину и врезалась в бетонный забор — в салоне было 5 человек

«Тойота» перевернулась на крышу на Гусинобродском шоссе
Утром 19 апреля на въезде в город, на Гусинобродском шоссе легковая «Тойота» вылетела на обочину, ударилась в бетонный забор и перевернулась на крышу. В салоне автомобиля было
Вызов поступил в 06:37 утра.
— Поступила информация, что на въезде в город, на Гусинобродском шоссе, легковой автомобиль марки «Тойота» занесло на скользкой дороге и выбросило на обочину. Перевернувшись, «Тойота» ударилась в забор Гусинобродского кладбища, — сообщили спасатели.
В «Тойоте» находилось
— В ближайшие дни на дорогах города и трассах сохранятся гололедные явления. Подмороженная за ночь земля и асфальт могут быть коварными. Находясь за рулем транспортного средства, необходимо быть максимально внимательными и осторожными. Соблюдайте правила дорожного движения. Не нарушайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию. Берегите себя! — напоминают спасатели МАСС.