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«Тойота» ушла в занос, вылетела на обочину и врезалась в бетонный забор — в салоне было 5 человек

Машина перевернулась на крышу

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Машина перевернулась на крышу&nbsp;

Машина перевернулась на крышу 

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«Тойота» перевернулась на крышу на Гусинобродском шоссе

Утром 19 апреля на въезде в город, на Гусинобродском шоссе легковая «Тойота» вылетела на обочину, ударилась в бетонный забор и перевернулась на крышу. В салоне автомобиля было 5 человек. На место выезжали спасатели МАСС.

Вызов поступил в 06:37 утра.

— Поступила информация, что на въезде в город, на Гусинобродском шоссе, легковой автомобиль марки «Тойота» занесло на скользкой дороге и выбросило на обочину. Перевернувшись, «Тойота» ударилась в забор Гусинобродского кладбища, — сообщили спасатели.

В «Тойоте» находилось 5 человек, но они самостоятельно выбрались из перевернутого автомобиля еще до приезда спасателей. Пассажиров и водителя осмотрели врачи скорой помощи.

— В ближайшие дни на дорогах города и трассах сохранятся гололедные явления. Подмороженная за ночь земля и асфальт могут быть коварными. Находясь за рулем транспортного средства, необходимо быть максимально внимательными и осторожными. Соблюдайте правила дорожного движения. Не нарушайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию. Берегите себя! — напоминают спасатели МАСС.

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ДТПгололед
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