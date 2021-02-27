27 февраля суббота
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 5/10
usd 74.44
eur 90.37
Тема дняВакцина «Вектора» бесполезна или эффективна?

Все новости

Все новости

На улице Коминтерна перевернулась французская иномарка

Очевидцы считают, что всему виной колея на дороге и сугробы на обочинах

892
6Обсудить

Поделиться

Очевидцы считают, что автомобиль перевернулся из-за колеи и сугробов на обочинах

Очевидцы считают, что автомобиль перевернулся из-за колеи и сугробов на обочинах

Поделиться

В ДТП на улице Коминтерна перевернулся автомобиль

На улице Коминтерна перевернулся седан Citroen — авария произошла днем 27 февраля, информации о пострадавших нет.

Очевидцы ДТП объясняют случившееся колеёй на дороге.

— Автомобиль угодил в колею, после чего Citroen наехал на сугроб на обочине и опрокинулся, — пишет сообщество «АСТ-54» со ссылкой на своего читателя.

В отделе пропаганды ГИБДД УМВД России по Новосибирской области сообщили, что в аварии никто не пострадал, обстоятельства произошедшего еще устанавливают.

В конце прошлого года в Советском районе автомобиль перевернулся после столкновения с деревом — водителя тогда спасти не удалось.

С начала года новосибирские автовладельцы нередко попадают в ДТП из-за колеи на дорогах: одна из них стала причиной трех разбитых автомобилей за час.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПколея на дорогеперевернувшийся автомобиль
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...