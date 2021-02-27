На улице Коминтерна перевернулась французская иномарка

На улице Коминтерна перевернулся седан Citroen — авария произошла днем 27 февраля, информации о пострадавших нет.



Очевидцы ДТП объясняют случившееся колеёй на дороге.



— Автомобиль угодил в колею, после чего Citroen наехал на сугроб на обочине и опрокинулся, — пишет сообщество «АСТ-54» со ссылкой на своего читателя.

