На улице Коминтерна перевернулась французская иномарка

В ДТП на улице Коминтерна перевернулся автомобиль
На улице Коминтерна перевернулся седан Citroen — авария произошла днем 27 февраля, информации о пострадавших нет.
Очевидцы ДТП объясняют случившееся колеёй на дороге.
— Автомобиль угодил в колею, после чего Citroen наехал на сугроб на обочине и опрокинулся, — пишет сообщество «АСТ-54» со ссылкой на своего читателя.
В отделе пропаганды ГИБДД УМВД России по Новосибирской области сообщили, что в аварии никто не пострадал, обстоятельства произошедшего еще устанавливают.
В конце прошлого года в Советском районе автомобиль перевернулся после столкновения с деревом — водителя тогда спасти не удалось.
С начала года новосибирские автовладельцы нередко попадают в ДТП из-за колеи на дорогах: одна из них стала причиной трех разбитых автомобилей за час.