Колея — 10 сантиметров: водитель перевернувшейся на Коминтерна машины рассказал, как всё произошло

Сегодня утром в Новосибирске на улице Коминтерна автомобиль марки Citroen вылетел из колеи и перевернулся на крышу. Водитель седана рассказал, как произошла авария.

— Я поехал к знакомой в гости. Проехал «лежачий полицейский», и буквально через 10–15 метров на скорости где-то 30 км/ч меня выкинуло из колеи, машину заболтало. Но это полбеды, что ее выкинуло, я бы просто врезался в снег. Но по стечению обстоятельств именно в этом месте этот снежный сугроб на обочине здоровенный формировал трактор. Знаете, как трактора делают? Они ковшом начинают когда толкать, толкают, и когда им тяжело, они ковш поднимают, и получается трамплин. Вот как раз в том месте получился трамплин. Я врезался в снег, заехал одним колесом на трамплин. Так делают каскадеры, когда машины переворачивают. Машина перевернулась плавно на бок и по инерции плавно перевернулась на крышу. Выглядит [со стороны] это всё страшно, а на самом деле было эпично и даже смешно, — объяснил он ситуацию.