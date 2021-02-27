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Колея — 10 сантиметров: водитель перевернувшейся на Коминтерна машины рассказал, как всё произошло

ДТП случилось сегодня утром

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Водитель ехал на скорости около 30 км/ч

Водитель ехал на скорости около 30 км/ч

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Водитель перевернувшейся машины в Новосибирске рассказал подробности ДТП

Сегодня утром в Новосибирске на улице Коминтерна автомобиль марки Citroen вылетел из колеи и перевернулся на крышу. Водитель седана рассказал, как произошла авария.

— Я поехал к знакомой в гости. Проехал «лежачий полицейский», и буквально через 10–15 метров на скорости где-то 30 км/ч меня выкинуло из колеи, машину заболтало. Но это полбеды, что ее выкинуло, я бы просто врезался в снег. Но по стечению обстоятельств именно в этом месте этот снежный сугроб на обочине здоровенный формировал трактор. Знаете, как трактора делают? Они ковшом начинают когда толкать, толкают, и когда им тяжело, они ковш поднимают, и получается трамплин. Вот как раз в том месте получился трамплин. Я врезался в снег, заехал одним колесом на трамплин. Так делают каскадеры, когда машины переворачивают. Машина перевернулась плавно на бок и по инерции плавно перевернулась на крышу. Выглядит [со стороны] это всё страшно, а на самом деле было эпично и даже смешно, — объяснил он ситуацию.

По словам мужчины, удара не было. Единственное — автомобиль врезался в снег, от чего на морозе лопнул пластиковый бампер. Также была протечка радиатора, а бок машины оказался помят о колею на дороге.

— На крыше я не катился, меня не крутило, как черепашку, я не взлетел на 10 метров, вообще ничего не было. Машина просто перевернулась на бок, раздавила себе всю бочину своим весом об эти же колеи, замяла двери и перевернулась потом с бока на крышу, — добавил водитель.

Сотрудники ГИБДД измерили глубину колеи, она оказалась 9 и 10,5 сантиметра. Мужчина планирует подать в суд на дорожные службы.

В этом году новосибирцы часто жалуются на плохую уборку снега. Мы сравнили, как обстоит ситуация в других городах, и наш город оказался далеко не на последнем месте.

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ДТПколеиуборка снега
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