Колея — 10 сантиметров: водитель перевернувшейся на Коминтерна машины рассказал, как всё произошло

Водитель перевернувшейся машины в Новосибирске рассказал подробности ДТП
Сегодня утром в Новосибирске на улице Коминтерна автомобиль марки Citroen вылетел из колеи и перевернулся на крышу. Водитель седана рассказал, как произошла авария.
— Я поехал к знакомой в гости. Проехал «лежачий полицейский», и буквально через
По словам мужчины, удара не было. Единственное — автомобиль врезался в снег, от чего на морозе лопнул пластиковый бампер. Также была протечка радиатора, а бок машины оказался помят о колею на дороге.
— На крыше я не катился, меня не крутило, как черепашку, я не взлетел на 10 метров, вообще ничего не было. Машина просто перевернулась на бок, раздавила себе всю бочину своим весом об эти же колеи, замяла двери и перевернулась потом с бока на крышу, — добавил водитель.
Сотрудники ГИБДД измерили глубину колеи, она оказалась 9 и 10,5 сантиметра. Мужчина планирует подать в суд на дорожные службы.
В этом году новосибирцы часто жалуются на плохую уборку снега. Мы сравнили, как обстоит ситуация в других городах, и наш город оказался далеко не на последнем месте.