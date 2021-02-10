«У нас, как в Египте, — одни пирамиды»: новосибирцы жалуются на плохую уборку снега — фото от читателей НГС

После снегопадов и резких перепадов температуры в Новосибирске произошел дорожный коллапс: вырос уровень пробок, проезды стали скользкими. Пешеходам стало страшно передвигаться: тротуары плохо почищены, а в некоторых местах люди постоянно падают.

Сегодня утром телефон редакции разрывался от сообщений наших читателей — они присылали нам фото с улиц и дворов Новосибирска, заваленных снегом. Где-то снег вроде почистили, но свалили под окна дома, где-то его сгребли к обочине, а где-то и вовсе не убрали. Мы решили поделиться этими фото с вами.