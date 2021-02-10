«У нас, как в Египте, — одни пирамиды»: новосибирцы жалуются на плохую уборку снега — фото от читателей НГС

В Новосибирске выросли снежные пирамиды и образовались глубокие колеи на дорогах
После снегопадов и резких перепадов температуры в Новосибирске произошел дорожный коллапс: вырос уровень пробок, проезды стали скользкими. Пешеходам стало страшно передвигаться: тротуары плохо почищены, а в некоторых местах люди постоянно падают.
Сегодня утром телефон редакции разрывался от сообщений наших читателей — они присылали нам фото с улиц и дворов Новосибирска, заваленных снегом. Где-то снег вроде почистили, но свалили под окна дома, где-то его сгребли к обочине, а где-то и вовсе не убрали. Мы решили поделиться этими фото с вами.
— Посмотрите, как у нас убирают снег. Его не вывозят, сталкивают под окна домов, на детские площадки. У нас, как в Египте, — одни пирамиды. Звонили в администрацию, толку ноль, — написал житель КСМ.
— На выходных я оставляла заявку на чистку придомовой территории и межквартальных проездов от огромного слоя снега. Была большая колея и месиво. По моей заявке в понедельник приехал малюсенький погрузчик, который не мог содрать даже половины от общего слоя накопившегося за зиму снега. Он вставал на дыбы, буксовал на месте. Его мощность совершенно не справлялась с толстым покрытием льда и прессованного снега. В итоге вчера всё замерзло, пройти около дома на этих косогорах невозможно. Бабули ползут практически на четвереньках, — написала читательница Ксения, которая живет на
— Улица Федосеева, выезд на Кошурникова. Сколько можно над людьми издеваться, проезд на одну машину. Движение, как по Красному проспекту. И так из года в год, — пишет другой читатель.
— В Калининском районе, на улице Менделеева, по которой каждый день ходят дети, сегодня так расчистили дорогу, что закрыли проход людям по тротуару. А это значит, что детям приходится идти по проезжей части, где нескончаемый поток машин. Также эта дорога ведет к детской поликлинике, где люди идут с колясками и санками! Другого тротуара нет, — написала читательница Лера.
— Обход дома,
— По Советской в пределах домов
— На Плющихинском жилмассиве остановка «Детский сад
— Сегодня снова тротуар завален за храмом Михаила Архангела. Утром ходил в поликлинику, пришлось выходить на проезжую часть, рискуя попасть под машину. Днем ходил на почту, видел, как три снегоуборочных автомобиля проезжали, изображая, что убирают снег. Только интервал между ними был минут по пять, — написал читатель Виктор.
Сильный снегопад обрушился на Новосибирск в понедельник — многие дворы окончательно погрязли в грязно-сером месиве, а улицы покрылись страшной гребенкой. Мы посмотрели, как чистят дороги, ведущие к домам и местам работы главных чиновников и прочей элиты.