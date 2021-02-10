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«У нас, как в Египте, — одни пирамиды»: новосибирцы жалуются на плохую уборку снега — фото от читателей НГС

Сейчас в городе очень сложно ехать по дороге и ходить по тротуарам

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Город уже несколько дней утопает в снеге и грязи&nbsp;

Город уже несколько дней утопает в снеге и грязи 

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В Новосибирске выросли снежные пирамиды и образовались глубокие колеи на дорогах

После снегопадов и резких перепадов температуры в Новосибирске произошел дорожный коллапс: вырос уровень пробок, проезды стали скользкими. Пешеходам стало страшно передвигаться: тротуары плохо почищены, а в некоторых местах люди постоянно падают.

Сегодня утром телефон редакции разрывался от сообщений наших читателей — они присылали нам фото с улиц и дворов Новосибирска, заваленных снегом. Где-то снег вроде почистили, но свалили под окна дома, где-то его сгребли к обочине, а где-то и вовсе не убрали. Мы решили поделиться этими фото с вами.

— Посмотрите, как у нас убирают снег. Его не вывозят, сталкивают под окна домов, на детские площадки. У нас, как в Египте, — одни пирамиды. Звонили в администрацию, толку ноль, — написал житель КСМ.

Снежная гора возле детской поликлиники на Пришвина&nbsp;

Снежная гора возле детской поликлиники на Пришвина 

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Двор на Шукшина, 8&nbsp;

Двор на Шукшина, 8 

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— На выходных я оставляла заявку на чистку придомовой территории и межквартальных проездов от огромного слоя снега. Была большая колея и месиво. По моей заявке в понедельник приехал малюсенький погрузчик, который не мог содрать даже половины от общего слоя накопившегося за зиму снега. Он вставал на дыбы, буксовал на месте. Его мощность совершенно не справлялась с толстым покрытием льда и прессованного снега. В итоге вчера всё замерзло, пройти около дома на этих косогорах невозможно. Бабули ползут практически на четвереньках, — написала читательница Ксения, которая живет на Планировочной, 35/1.

Двор на Планировочной, 35/1

Двор на Планировочной, 35/1

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— Улица Федосеева, выезд на Кошурникова. Сколько можно над людьми издеваться, проезд на одну машину. Движение, как по Красному проспекту. И так из года в год, — пишет другой читатель.

А так выглядит улица Федосеева&nbsp;

А так выглядит улица Федосеева 

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— В Калининском районе, на улице Менделеева, по которой каждый день ходят дети, сегодня так расчистили дорогу, что закрыли проход людям по тротуару. А это значит, что детям приходится идти по проезжей части, где нескончаемый поток машин. Также эта дорога ведет к детской поликлинике, где люди идут с колясками и санками! Другого тротуара нет, — написала читательница Лера.

После уборки дороги на Менделеева пешеходам приходится пробираться через глыбы льда и комья снега

После уборки дороги на Менделеева пешеходам приходится пробираться через глыбы льда и комья снега

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— Обход дома, 2-я Обская, 69. Он обледенел, и ходить по нему опасно для жизни. Особенный гололед на самом углу. Внизу проезжая часть для автомобилей, другого прохода нет, — написала жительница дома.

Такая корка льда появилась около дома на Обской&nbsp;

Такая корка льда появилась около дома на Обской 

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Ленинский район, 2-я Станционная: — Люди идут вдоль дороги, снегом заметает. Никто не чистит, — написала читательница&nbsp;<br>

Ленинский район, 2-я Станционная: — Люди идут вдоль дороги, снегом заметает. Никто не чистит, — написала читательница 

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— По Советской в пределах домов № 49а, 53 во дворах невозможно ходить. Все проезды и проходы заметены. Колея автомобильная по 10–15 сантиметров. У нас во дворе много офисов, из-за отсутствия уборки снега невозможно машинам проехать, а пешеходам пройти, — написала читательница Евгения.

Дворы на Советской&nbsp;

Дворы на Советской 

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— На Плющихинском жилмассиве остановка «Детский сад № 100» в сторону города не чищена. После чистки дороги остался и намерз снежный вал — скользкий, крутой, высотой почти 50 сантиметров. При посадке в автобус есть опасность поскользнуться и упасть под автобус. Ребенку вообще невозможно перешагнуть — каждый раз поскальзывается. В этом же месте пешеходный переход — также подъем с проезжей части скользкий и крутой, — написала в редакцию читательница Наталья.

Снежный вал на остановке&nbsp;«Детский сад <nobr class="_">№ 100</nobr>»

Снежный вал на остановке «Детский сад № 100»

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— Сегодня снова тротуар завален за храмом Михаила Архангела. Утром ходил в поликлинику, пришлось выходить на проезжую часть, рискуя попасть под машину. Днем ходил на почту, видел, как три снегоуборочных автомобиля проезжали, изображая, что убирают снег. Только интервал между ними был минут по пять, — написал читатель Виктор.

Тротуар за храмом Михаила Архангела&nbsp;

Тротуар за храмом Михаила Архангела 

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Сильный снегопад обрушился на Новосибирск в понедельник — многие дворы окончательно погрязли в грязно-сером месиве, а улицы покрылись страшной гребенкой. Мы посмотрели, как чистят дороги, ведущие к домам и местам работы главных чиновников и прочей элиты.

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городская средаснегуборка
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