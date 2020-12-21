Волонтеры объяснили, почему прекращен поиск таинственно пропавшей семьи из Новосибирска

Пропавшую семью с двумя дочками из Новосибирска нашли живыми
В понедельник, 21 декабря, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков семьи Фреюк, которая в минувший четверг выехала из Ленинского района на автомобиле Cadillac и пропала.
— Найдены! Живы! — такое сообщение появилось в официальной группе отряда.
Руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске пояснила корреспонденту НГС, почему поиск семьи прекращен.
— Глава семьи вышел со своими родными и близкими на связь. Они подтверждают, что это свежая запись, что это произошло после того как он исчез. Он им пояснил причины для того, чтобы вот так уехать, не оставив информации. Для нас, для поискового отряда, этой информации достаточно, чтобы закрыть поиск, — рассказала она.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что поиски пропавшей семьи продолжаются, поскольку их местонахождение пока не установлено.
Новосибирец Александр Фреюк исчез 17 декабря вместе с супругой и двумя маленькими детьми. На момент исчезновения семья передвигалась на черном Cadillac Escalade, который они взяли в аренду.
К поискам по просьбе родственников помимо полиции подключились волонтеры. Через сутки нашелся автомобиль — его бросили около библиотеки с личными вещами, однако на машине стояли фальшивые номера.
По данным МВД, семья улетела в Москву, ничего не сказав родственникам. Такая спешка и брошенный автомобиль наталкивают на мысль, что у пары были проблемы, вынудившие их бежать. Источник НГС сообщил, что перед исчезновением Александр занял крупную сумму денег у друзей.
Чуть позже на своей странице в Instagram мужчина опубликовал странное видео, в котором объяснил свое загадочное исчезновение.