Волонтеры объяснили, почему прекращен поиск таинственно пропавшей семьи из Новосибирска

В понедельник, 21 декабря, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков семьи Фреюк, которая в минувший четверг выехала из Ленинского района на автомобиле Cadillac и пропала.

— Найдены! Живы! — такое сообщение появилось в официальной группе отряда.

Руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске пояснила корреспонденту НГС, почему поиск семьи прекращен.

— Глава семьи вышел со своими родными и близкими на связь. Они подтверждают, что это свежая запись, что это произошло после того как он исчез. Он им пояснил причины для того, чтобы вот так уехать, не оставив информации. Для нас, для поискового отряда, этой информации достаточно, чтобы закрыть поиск, — рассказала она.