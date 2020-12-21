«Волга» влетела под снегоуборщик около «МЕГИ» — публикуем видео последствий смертельной аварии

Недалеко от СТЦ «МЕГА» водитель «Волги» залетел под снегоуборочный автомобиль. Мужчина скончался на месте. Авария, как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, произошла в 10:40.

— Водитель 1958 года рождения, двигаясь на автомобиле «Волга» по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Мира, в пути следования у дома № 50 на Ватутина столкнулся с фронтальным погрузчиком, который убирал снег вдоль проезжей части, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.