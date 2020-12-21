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«Волга» влетела под снегоуборщик около «МЕГИ» — публикуем видео последствий смертельной аварии

В ДТП погиб водитель легковой машины, пассажирка попала в больницу

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У «Волги» смяло переднюю часть&nbsp;

У «Волги» смяло переднюю часть 

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Смертельное ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска

Недалеко от СТЦ «МЕГА» водитель «Волги» залетел под снегоуборочный автомобиль. Мужчина скончался на месте. Авария, как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, произошла в 10:40.

— Водитель 1958 года рождения, двигаясь на автомобиле «Волга» по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Мира, в пути следования у дома № 50 на Ватутина столкнулся с фронтальным погрузчиком, который убирал снег вдоль проезжей части, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Водитель «Волги» погиб, пассажирка 1957 года рождения с тяжелыми травмами — в больнице.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Видео с места происшествия сняли инспекторы ГИБДД.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД

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На позапрошлой неделе известный новосибирский фотограф Станислав Ражев попал в серьезное ДТП по дороге на Алтай. В его Nissan Teana врезалась Lada Kalina, которая выехала на встречную полосу. Мы поговорили с ним и узнали подробности страшной аварии.

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ГИБДДДТПавария
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