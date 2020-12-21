«Волга» влетела под снегоуборщик около «МЕГИ» — публикуем видео последствий смертельной аварии

Смертельное ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска
Недалеко от СТЦ «МЕГА» водитель «Волги» залетел под снегоуборочный автомобиль. Мужчина скончался на месте. Авария, как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, произошла в 10:40.
— Водитель 1958 года рождения, двигаясь на автомобиле «Волга» по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Мира, в пути следования у дома
Водитель «Волги» погиб, пассажирка 1957 года рождения с тяжелыми травмами — в больнице.
На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Видео с места происшествия сняли инспекторы ГИБДД.
На позапрошлой неделе известный новосибирский фотограф Станислав Ражев попал в серьезное ДТП по дороге на Алтай. В его Nissan Teana врезалась Lada Kalina, которая выехала на встречную полосу. Мы поговорили с ним и узнали подробности страшной аварии.