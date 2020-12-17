«Хотел выйти из машины, но не мог»: известный новосибирский фотограф попал в жесткое ДТП

Известный новосибирский фотограф попал в жесткое ДТП под Бийском
Известный новосибирский фотограф Станислав Ражев попал в серьезное ДТП по дороге на Алтай. В его Nissan Teana врезалась Lada Kalina, которая выехала на встречную полосу.
Авария произошла утром 13 декабря примерно в 10 километрах от Бийска. Водитель «Лады» скончался на месте, а Станислав с женой и еще одна пострадавшая из отечественного автомобиля оказались в больнице. Фотограф рассказал НГС подробности инцидента.
Не было даже секунды на принятие решения
— Я ехал с женой на Алтай подышать пару дней воздухом, так сказать, дух перевести. Обстановка на дороге была спокойная. Свободная трасса, но скользкая очень, гололед. Очень неожиданно, прям метров за 50 передо мной, выехал автомобиль Lada Kalina на встречную полосу, и буквально у меня была доля секунды. Я успел только рулем крутануть вправо, чтобы удар не в жену был. И всё. Столкновение лобовое. Скорость у него была не меньше 100 километров в час, и у меня также около 100. Там как раз радары какие-то висели, я снизил скорость, — рассказал Станислав Ражев.
В его Nissan Teana сработали подушки безопасности.
— «Ладу» отбросило метров на 15 назад, а меня — в кювет. У меня повреждения — ушибы, ссадины и сломанное колено. У жены только синяки от подушки остались. Я секунд на 30 вырубился после удара. Очнулся. Дым вокруг от пиротехники подушек, пищат датчики, звонит телефон, что машина врезалась. Я понимаю, что надо как-то выбираться, но сделать это не смог. Жену разбудил.
Самостоятельно выбраться из машины Станислав не мог:
— ДТП очень жесткое. Конечно, хотелось выйти из машины, потому что после такого удара она могла загореться, но я это сделать не мог, потому что двери были заблокированы с моей стороны сугробом. И у меня очень сильно болела нога, я понял, что сломал коленку.
Скорая приехала минут через 10 после ДТП.
— Но забрали тех, кто был в той машине. Следующая скорая приехала только через час почему-то. И час в машине сидел в сугробе этом, что было нехорошо. Вытащили меня потом и увезли в Бийск, — вспоминает мужчина.
Сутки Станислав провел в Бийске. Врачи сделали первую операцию и наложили гипс, и он с женой поехал в Новосибирск.
Коленку собрали на спицы и болты
Вчера, 16 декабря, Станиславу провели еще одну операцию на колене.
— Собрали коленку, потом она заживет, нужно будет разбирать и вытаскивать все эти железки. История не одного года. Собрали на спицы, на болты всё это дело. Я узнал в больнице, что погиб другой водитель. Его пассажирка жива, но у нее сломано бедро, — рассказал фотограф.
Его седан остался в Бийске.
— Восстановлению он вряд ли подлежит. Находится на стоянке ГИБДД в Бийске. Его туда должны были увезти для экспертизы. ДТП со смертельным исходом, поэтому сейчас будет долгая возня — собирание справок. И будет какое-то решение. Вот это мы подышали с женой от души просто. Самое главное, что это такой нежданчик, от которого никак не увернешься. По-хорошему мне должны выплатить страховку в районе 400 тысяч и, возможно, по здоровью какую-то компенсацию должна выплатить страховая. Первый раз в такой ситуации, еще не узнавал, что надо делать.
Сейчас все силы Станислав направляет на восстановление, но позже планирует заняться необходимыми документами.
«Такой маневр не запрещен»
В ГИБДД по Алтайскому краю также рассказали о ДТП.
— 13 декабря в 10:15 водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, двигаясь в направлении Барнаула со стороны Бийска, выехал на полосу дороги встречного движения. В этом месте такой маневр не запрещен. Водитель Lada Kalina допустил столкновение с движущимся во встречном направлении Nissan Teana и погиб на месте. Три человека были госпитализированы в Центральную городскую больницу Бийска. Причины и условия происшествия будут установлены уже в ходе следствия, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции по Алтайскому краю.
Утром во вторник, 15 декабря, в аварии на трассе в Маслянинском районе погибла бывший режиссер эфира и монтажа Наталья Капустина. Об этом написали прежние коллеги погибшей в социальных сетях. Многие новосибирские журналисты знали Наталью по работе на новосибирском телеканале НТН-4.