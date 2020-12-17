«Хотел выйти из машины, но не мог»: известный новосибирский фотограф попал в жесткое ДТП

Известный новосибирский фотограф Станислав Ражев попал в серьезное ДТП по дороге на Алтай. В его Nissan Teana врезалась Lada Kalina, которая выехала на встречную полосу.

Авария произошла утром 13 декабря примерно в 10 километрах от Бийска. Водитель «Лады» скончался на месте, а Станислав с женой и еще одна пострадавшая из отечественного автомобиля оказались в больнице. Фотограф рассказал НГС подробности инцидента.

Не было даже секунды на принятие решения

— Я ехал с женой на Алтай подышать пару дней воздухом, так сказать, дух перевести. Обстановка на дороге была спокойная. Свободная трасса, но скользкая очень, гололед. Очень неожиданно, прям метров за 50 передо мной, выехал автомобиль Lada Kalina на встречную полосу, и буквально у меня была доля секунды. Я успел только рулем крутануть вправо, чтобы удар не в жену был. И всё. Столкновение лобовое. Скорость у него была не меньше 100 километров в час, и у меня также около 100. Там как раз радары какие-то висели, я снизил скорость, — рассказал Станислав Ражев.