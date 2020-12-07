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Под Новосибирском внедорожник влетел в грузовик — водитель погиб на месте

Авария произошла в Новосибирском районе

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Внедорожник врезался в грузовик, когда тот собирался поворачивать

Внедорожник врезался в грузовик, когда тот собирался поворачивать

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Под Новосибирском в ДТП погиб водитель Mitsubishi Outlander

Вечером 7 декабря в Новосибирском районе на 16-м км автодороги К-17р столкнулись грузовик MAN и кроссовер Mitsubishi Outlander. От полученных травм водитель внедорожника погиб на месте.

— Сегодня в 18:40 водитель автомобиля «Мицубиси-Аутлендер», следовавший со стороны Новосибирска в направлении села Верх-Тула, столкнулся с грузовым автомобилем МАN, который двигался впереди в попутном направлении, — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

От удара у внедорожника оказалась сильно повреждена передняя часть

От удара у внедорожника оказалась сильно повреждена передняя часть

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По его словам, личность погибшего установлена. Им оказался 48-летний житель села Ленинское Новосибирского района.

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— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции и следствия устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

В августе в Ордынском районе КАМАЗ врезался в BMW — один из водителей скончался на месте. В ноябре вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибла новосибирская семья. Ему дали меньше трех лет колонии-поселения.

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