Под Новосибирском внедорожник влетел в грузовик — водитель погиб на месте

Вечером 7 декабря в Новосибирском районе на 16-м км автодороги К-17р столкнулись грузовик MAN и кроссовер Mitsubishi Outlander. От полученных травм водитель внедорожника погиб на месте.



— Сегодня в 18:40 водитель автомобиля «Мицубиси-Аутлендер», следовавший со стороны Новосибирска в направлении села Верх-Тула, столкнулся с грузовым автомобилем МАN, который двигался впереди в попутном направлении, — рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.