6 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 0/10
usd 74.25
eur 90.26
Тема дняТолпа подростков напала на женщину-таксиста

Все новости

Все новости

В Новосибирске «Рено» залетел под тягач — водитель погиб на месте

На месте работают спасатели, медики и полиция

1 134
5Обсудить

Поделиться

Водителя доставали из машины с помощью спецтехники

Водителя доставали из машины с помощью спецтехники

Поделиться

В Новосибирске водитель иномарки залетел под тягач и погиб

Вечером в воскресенье, 6 декабря, на проезде Энергетиков произошло ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», при движении в сторону левого берега водитель автомобиля «Рено» врезался в полуприцеп тягача. От удара передняя часть иномарки ушла под кузов. Водителя зажало в машине.

— Я проезжал мимо. Легковая машина залетела под фуру, на месте — спасатели и ДПС. Рядом с машиной лежит труп, — сообщил корреспонденту НГС очевидец.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили, что водитель иномарки скончался на месте.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности аварии.

— В 22:40 водитель фуры остановился около проезда Энергетиков, 8 на «аварийке». В стоящий грузовой автомобиль совершил столкновение водитель «Рено», который двигался из Железнодорожного района в сторону Ленинского. Водитель, мужчина 1987 года рождения, скончался на месте. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Вчера утром водитель влетел в столб на трассе под Новосибирском — погибли два человека.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПводитель погиб
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...