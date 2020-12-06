В Новосибирске «Рено» залетел под тягач — водитель погиб на месте

В Новосибирске водитель иномарки залетел под тягач и погиб
Вечером в воскресенье,
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации
— Я проезжал мимо. Легковая машина залетела под фуру, на
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили, что водитель иномарки скончался на месте.
Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности аварии.
— В 22:40 водитель фуры остановился около проезда
Вчера утром водитель влетел в столб на трассе под Новосибирском — погибли два человека.