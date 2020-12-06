В Новосибирске «Рено» залетел под тягач — водитель погиб на месте

Вечером в воскресенье, 6 декабря , на проезде Энергетиков произошло ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» , при движении в сторону левого берега водитель автомобиля «Рено» врезался в полуприцеп тягача. От удара передняя часть иномарки ушла под кузов. Водителя зажало в машине.

— Я проезжал мимо. Легковая машина залетела под фуру, на месте — спасатели и ДПС. Рядом с машиной лежит труп, — сообщил корреспонденту НГС очевидец.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили, что водитель иномарки скончался на месте.