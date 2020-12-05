Водитель влетел в столб: на трассе под Новосибирском погибли два человека

На трассе под Новосибирском в ДТП погибли два человека
Сегодня утром, 5 декабря, в 08:30 на трассе в Новосибирском районе, недалеко от остановки «Совхоз Толмачёвский», 32-летний водитель Hyundai въехал в столб линии электропередачи.
— В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, двое из которых погибли, — рассказал НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, личности пострадавших и погибших устанавливаются.
В минувшую пятницу на Вокзальной улице в Бердске КАМАЗ на скорости столкнулся с ВАЗ-2115. От удара грузовик пробил бетонный забор, а водителя отечественной легковушки зажало в салоне. Проезжавшие мимо автомобилисты до приезда экстренных служб стали выламывать крышу седана, чтобы освободить пострадавшего.