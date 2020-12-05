Водитель влетел в столб: на трассе под Новосибирском погибли два человека

Сегодня утром, 5 декабря, в 08:30 на трассе в Новосибирском районе, недалеко от остановки «Совхоз Толмачёвский», 32-летний водитель Hyundai въехал в столб линии электропередачи.



— В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, двое из которых погибли, — рассказал НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.