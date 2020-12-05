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СрочноДва человека погибли в ДТП

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Водитель влетел в столб: на трассе под Новосибирском погибли два человека

Личности погибших еще устанавливаются

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ДТП произошло рано утром на трассе под Новосибирском&nbsp;

ДТП произошло рано утром на трассе под Новосибирском 

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На трассе под Новосибирском в ДТП погибли два человека

Сегодня утром, 5 декабря, в 08:30 на трассе в Новосибирском районе, недалеко от остановки «Совхоз Толмачёвский», 32-летний водитель Hyundai въехал в столб линии электропередачи.

— В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, двое из которых погибли, — рассказал НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Личности погибших и пострадавших еще уточняются&nbsp;

Личности погибших и пострадавших еще уточняются 

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В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, личности пострадавших и погибших устанавливаются.

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В минувшую пятницу на Вокзальной улице в Бердске КАМАЗ на скорости столкнулся с ВАЗ-2115. От удара грузовик пробил бетонный забор, а водителя отечественной легковушки зажало в салоне. Проезжавшие мимо автомобилисты до приезда экстренных служб стали выламывать крышу седана, чтобы освободить пострадавшего.

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