В Новосибирске ищут 16-летнего подростка — он пропал после ссоры с матерью

В Новосибирске пропал 16-летний подросток
В Новосибирске пропал 16-летний подросток, который ушел из дома после ссоры с матерью. Его поиском занимается полиция.
— Разыскивается Кукарцев Егор Александрович, 13.11.2004 года рождения, который 10.11.2020 около 16:00 улел после ссоры с матерью из квартиры дома № 127 по улице Кропоткина, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что подросток и раньше уходил из дома.
На вид Егору 15–16 лет, он худощавого телосложения, рост 175 см. У подростка зеленые глаза, кудрявые волосы. Он был одет в черную куртку с капюшоном, темные спортивные трико, черные кроссовки и темную вязаную шапку. Возможно, он находится в другом регионе.
Если вам что-то известно о месте нахождения подростка, то сообщите об этом в полицию по телефонам 8 (383) 232–10–02, 232–10–74, 232–10–13, 232–10–26.
Ранее в Новосибирске пропал 18-летний парень, который ушел встречать с прогулки корову. Вскоре его нашли — оказалось, что он провел ночь в лесу.