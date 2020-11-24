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В Новосибирске на Затулинке вспыхнула «Газель»

Информации о пострадавших нет

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Пожарные оперативно потушили возгорание

Пожарные оперативно потушили возгорание

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В Новосибирске на Затулинке загорелся автомобиль

Сегодня утром в Новосибирске около дома № 209 на улице Зорге загорелся автомобиль «Газель».

— На место оперативно прибыли пожарные и устранили возгорание. Информации о пострадавших нет. Причина устанавливается, — сообщается в группе «Инцидент Новосибирск».

Недавно на Зорге уже горел отечественный седан. После этого появилось видео, как водитель внедорожника Nissan спас машину, припаркованную рядом с горящей «Волгой». Мужчина привязал соседский автомобиль тросом к «Ниссану» и отбуксировал его на несколько метров от огня. Во время спасательной операции трос порвался. «Волгу» потушили прибывшие пожарные.

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Новосибирскпроисшествие
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