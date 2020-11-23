В Толмачёво полиция вывела из самолета одного из пассажиров — рассказываем, почему

Из самолета в Новосибирске полиция вывела пассажира
Сегодня, 23 ноября, сотрудники полиции вывели одного из пассажиров приземлившегося в новосибирском аэропорту рейса. Известно, что самолет авиакомпании «Победа» прибыл в Сибирь из Москвы в районе 5 утра.
— Молодой человек 1991 года рождения находился в розыске ГУ ФСИН по Алтайскому краю за уклонение от ареста по уголовному делу по статье «Кража» (
После прибытия в Сибирь мужчина был задержан.
До того как самолет покинули пассажиры, в салон вошли полицейские и вывели молодого человека
Автор: служба эвакуации
Двумя неделями ранее в Толмачёво пришлось снимать с рейса Хабаровск — Новосибирск одного из пассажиров. Мужчина устроил пьяный дебош — оскорблял членов экипажа и пассажиров, а также пытался затеять драку.