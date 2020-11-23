23 ноября понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 76.01
eur 90.26
Тема дняНашли тело женщины, пропавшей при продаже авто

Все новости

Все новости

В Толмачёво полиция вывела из самолета одного из пассажиров — рассказываем, почему

Рейс «Победы» прилетел из Москвы в Новосибирск

6 919
14Обсудить

Поделиться

По наблюдениям пассажиров, мужчина в момент прибытия полиции вел себя спокойно

По наблюдениям пассажиров, мужчина в момент прибытия полиции вел себя спокойно

Поделиться

Из самолета в Новосибирске полиция вывела пассажира

Сегодня, 23 ноября, сотрудники полиции вывели одного из пассажиров приземлившегося в новосибирском аэропорту рейса. Известно, что самолет авиакомпании «Победа» прибыл в Сибирь из Москвы в районе 5 утра.

— Молодой человек 1991 года рождения находился в розыске ГУ ФСИН по Алтайскому краю за уклонение от ареста по уголовному делу по статье «Кража» (ст. 158 ч. 2 УК РФ), — сообщила корреспонденту НГС начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.

После прибытия в Сибирь мужчина был задержан.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

До того как самолет покинули пассажиры, в салон вошли полицейские и вывели молодого человека

Двумя неделями ранее в Толмачёво пришлось снимать с рейса Хабаровск — Новосибирск одного из пассажиров. Мужчина устроил пьяный дебош — оскорблял членов экипажа и пассажиров, а также пытался затеять драку.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аэропорт Толмачевопассажирыполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...