Пассажира авиарейса Хабаровск — Новосибирск сняли с борта за пьяный дебош

Пассажира рейса Хабаровск — Новосибирск сняли с самолета за пьяный дебош. Теперь ему грозит 15 суток ареста.
Об инциденте в дежурную часть хабаровского ГУ МВД на транспорте сообщил представитель авиакомпании. По его словам, один из пассажиров грубо нарушал общественный порядок.
— Сотрудники транспортной полиции прибыли к воздушному судну, где установили 30-летнего жителя Кемеровской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал. Он также высказывал оскорбления в адрес членов экипажа и одного из пассажиров, которому он пытался нанести удар рукой в область лица, — сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Мужчина не реагировал на требования прекратить свои действия. Капитан самолета отказал сибиряку в полете. После полицейские доставили дебошира в дежурную часть, где он отказался от медицинского освидетельствования.
В отношении мужчины составили протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения (20.21 КоАП РФ), нарушение правил поведения на воздушном транспорте (ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ), а также за невыполнение правил подведения при ЧС или угрозе ее возникновения (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). Пассажиру грозит административный арест сроком до 15 суток.
По данным онлайн-табло хабаровского аэропорта, рейс в Новосибирск авиакомпании S7 вылетел в 08:05. НГС направил запрос в пресс-центр авиаперевозчика, чтобы узнать подробности инцидента.
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В начале июня авиадебошира задержали в новосибирском аэропорту Толмачево. Тогда нетрезвый нарушитель нецензурно выражался в адрес бортпроводников, пассажиров и задержавших его полицейских. А в прошлом году за дебош во время полета к креслу привязали мужчину на рейсе Минводы — Новосибирск.