Пассажира авиарейса Хабаровск — Новосибирск сняли с борта за пьяный дебош

Пассажира рейса Хабаровск — Новосибирск сняли с самолета за пьяный дебош. Теперь ему грозит 15 суток ареста.

Об инциденте в дежурную часть хабаровского ГУ МВД на транспорте сообщил представитель авиакомпании. По его словам, один из пассажиров грубо нарушал общественный порядок.

— Сотрудники транспортной полиции прибыли к воздушному судну, где установили 30-летнего жителя Кемеровской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал. Он также высказывал оскорбления в адрес членов экипажа и одного из пассажиров, которому он пытался нанести удар рукой в область лица, — сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.