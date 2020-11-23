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Новосибирский актер Павел Прилучный попал в больницу с травмами: одна из версий — избиение

Сейчас мужчина находится в столичной ГКБ № 1 имени Пирогова

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Актер сейчас находится в медучреждении и даже делится кадрами оттуда в своих соцсетях

Актер сейчас находится в медучреждении и даже делится кадрами оттуда в своих соцсетях

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Новосибирского актера Павла Прилучного госпитализировали с травмами

Известный актер Павел Прилучный оказался в больнице. По данным издания Baza, у него сломана лицевая кость и ссадины с ушибами. При этом в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова актер приехал самостоятельно.

В своем Instagram он уже поделился видом из окна медицинского учреждения.

Сейчас активно обсуждаются несколько версий случившегося. Telegram-канала «112» сообщает, что травмы актер получил в Калининграде, где упал на асфальт. Однако другой telegram-канал — HUE — утверждает, что Павла Прилучного избили в столице, из-за этого он как минимум две недели проведет в больнице.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Почти год назад стало известно, что с актера пытаются взыскать долги по налогам — соответствующая информация появилась в базе данных исполнительных производств.

А в мае этого года жена Павла Прилучного Агата Муцениеце подала на развод, которому предшествовал громкий скандал — женщина обвинила известного супруга в том, что тот поднимал на нее руку.

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Павел Прилучныйбольницатравмы
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