Новосибирский актер Павел Прилучный попал в больницу с травмами: одна из версий — избиение

Новосибирского актера Павла Прилучного госпитализировали с травмами
Известный актер Павел Прилучный оказался в больнице. По данным издания Baza, у него сломана лицевая кость и ссадины с ушибами. При этом в городскую клиническую больницу
В своем Instagram он уже поделился видом из окна медицинского учреждения.
Сейчас активно обсуждаются несколько версий случившегося. Telegram-канала «112» сообщает, что травмы актер получил в Калининграде, где упал на асфальт. Однако другой telegram-канал — HUE — утверждает, что Павла Прилучного избили в столице, из-за этого он как минимум две недели проведет в больнице.
Почти год назад стало известно, что с актера пытаются взыскать долги по налогам — соответствующая информация появилась в базе данных исполнительных производств.
А в мае этого года жена Павла Прилучного Агата Муцениеце подала на развод, которому предшествовал громкий скандал — женщина обвинила известного супруга в том, что тот поднимал на нее руку.