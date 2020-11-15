15 ноября воскресенье
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 77.33
eur 91.32
Тема дняПочему при Covid-19 нельзя пить аспирин

Все новости

Все новости

Пьяный водитель «Хонды-Аккорд» врезался в ЛЭП, убил свою пассажирку, но сам не пострадал

В аварии в Болотном один человек погиб, двое пострадали

2 135
17Обсудить

Поделиться

Разбитый автомобиль

Разбитый автомобиль

Поделиться

В городе Болотном Новосибирской области сегодня ночью произошло ДТП со смертельным исходом, легковушка врезалась в ЛЭП.

— Около 01:40 в городе Болотном на улице Советской у дома 131 30-летний водитель автомобиля «Хонда-Аккорд», находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением, съехал с проезжей части вправо по ходу движения и совершил наезд на опору ЛЭП, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

На месте скончалась 31-летняя пассажирка иномарки. В больницу с ранениями доставлены 23-летняя девушка и 28-летний мужчина. Сам водитель не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, будет возбуждено уголовное дело.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Если вы знаете пострадавших в аварии, обстоятельства происшествия, напишите нам.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...