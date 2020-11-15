Пьяный водитель «Хонды-Аккорд» врезался в ЛЭП, убил свою пассажирку, но сам не пострадал

В городе Болотном Новосибирской области сегодня ночью произошло ДТП со смертельным исходом, легковушка врезалась в ЛЭП.
— Около 01:40 в городе Болотном на улице Советской у дома 131 30-летний водитель автомобиля «Хонда-Аккорд», находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением, съехал с проезжей части вправо по ходу движения и совершил наезд на опору ЛЭП, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
На месте скончалась 31-летняя пассажирка иномарки. В больницу с ранениями доставлены 23-летняя девушка и 28-летний мужчина. Сам водитель не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, будет возбуждено уголовное дело.
Если вы знаете пострадавших в аварии, обстоятельства происшествия, напишите нам.
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