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Новосибирец выпал из окна на улице Белинского

Инцидент произошел рано утром

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На месте работают следователи

На месте работают следователи

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В Новосибирске под окнами жилого дома на улице Белинского очевидцы обнаружили мужчину. Инцидент произошел сегодня, 10 ноября, около 8 часов утра.

— Выпал из окна 7-го этажа, как говорят соседи. Не выжил. Сейчас работают сотрудники полиции у нас, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

Следователи сейчас проводят проверку.

— Обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, мужчина выпал из окна 7-го этажа. Личность погибшего установлена. Мужчина 1960 года рождения, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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Вчера утром прохожие обнаружили тело женщины на козырьке подъезда многоквартирного дома на улице Вилюйской в Октябрьском районе Новосибирска.

На прошлой неделе из окна инфекционной больницы в Новосибирске выпала девушка — очевидцы рассказывают, что она закрылась в туалете больницы и упала на козырек.

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падение из окна
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