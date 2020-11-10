Новосибирец выпал из окна на улице Белинского

В Новосибирске под окнами жилого дома на улице Белинского очевидцы обнаружили мужчину. Инцидент произошел сегодня,
— Выпал из окна
Следователи сейчас проводят проверку.
— Обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, мужчина выпал из окна
Вчера утром прохожие обнаружили тело женщины на козырьке подъезда многоквартирного дома на улице Вилюйской в Октябрьском районе Новосибирска.
На прошлой неделе из окна инфекционной больницы в Новосибирске выпала девушка — очевидцы рассказывают, что она закрылась в туалете больницы и упала на козырек.