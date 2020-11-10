Новосибирец выпал из окна на улице Белинского

В Новосибирске под окнами жилого дома на улице Белинского очевидцы обнаружили мужчину. Инцидент произошел сегодня, 10 ноября , около 8 часов утра.



— Выпал из окна 7-го этажа, как говорят соседи. Не выжил. Сейчас работают сотрудники полиции у нас, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

Следователи сейчас проводят проверку.