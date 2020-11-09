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В Новосибирске женщина выпала с балкона 22-го этажа на Вилюйской

Тело обнаружили прохожие сегодня утром — на месте работают следователи

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В Новосибирске женщина выпала из окна многоэтажки и погибла

Инцидент произошел на улице Вилюйской

Инцидент произошел на улице Вилюйской

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В Новосибирске женщина выпала из окна многоэтажки и погибла

Сегодня, 9 ноября, утром прохожие обнаружили тело женщины на козырьке подъезда многоквартирного дома на улице Вилюйской в Октябрьском районе Новосибирска.

— Сегодня утром поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда дома на улице Вилюйской в Октябрьском районе Новосибирска обнаружено тело женщины 1956 года рождения, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — С телесными повреждениями, характерными при падении с высоты.

По предварительной информации, женщина выпала с балкона общего пользования, расположенного на 22-м этаже многоквартирного дома. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела.

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Если вам известны обстоятельства этой трагедии или личность погибшей, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем или дежурным журналистом. Можно анонимно.

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На днях из окна инфекционной больницы в Новосибирске выпала девушка — очевидцы рассказывают, что она закрылась в туалете больницы и упала на козырек.

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выпала из окна
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