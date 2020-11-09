В Новосибирске женщина выпала с балкона 22-го этажа на Вилюйской

В Новосибирске женщина выпала из окна многоэтажки и погибла
В Новосибирске женщина выпала из окна многоэтажки и погибла
Сегодня, 9 ноября, утром прохожие обнаружили тело женщины на козырьке подъезда многоквартирного дома на улице Вилюйской в Октябрьском районе Новосибирска.
— Сегодня утром поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда дома на улице Вилюйской в Октябрьском районе Новосибирска обнаружено тело женщины 1956 года рождения, — рассказала старший помощник руководителя
По предварительной информации, женщина выпала с балкона общего пользования, расположенного на
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На днях из окна инфекционной больницы в Новосибирске выпала девушка — очевидцы рассказывают, что она закрылась в туалете больницы и упала на козырек.