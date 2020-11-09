В Новосибирске женщина выпала с балкона 22-го этажа на Вилюйской

Сегодня, 9 ноября, утром прохожие обнаружили тело женщины на козырьке подъезда многоквартирного дома на улице Вилюйской в Октябрьском районе Новосибирска.



— Сегодня утром поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда дома на улице Вилюйской в Октябрьском районе Новосибирска обнаружено тело женщины 1956 года рождения, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — С телесными повреждениями, характерными при падении с высоты.