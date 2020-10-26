Mazda влетела в грузовик на новосибирской трассе: в больницу попал младенец

В аварии на новосибирской трассе пострадал младенец
Вчера, 25 октября, в Убинском районе Новосибирской области 4-месячный младенец пострадал в аварии.
— Около 15 часов 55 минут 36-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda 3, двигалась по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении города Омска. На 1245-м километре, в месте производства дорожных работ, совершила наезд на стоящий полуприцеп в составе автопоезда с грузовым автомобилем Skania, который стоял в колонне, — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.
Во время аварии на переднем пассажирском сиденье в автолюльке находился 4-месячный младенец. Его доставили в убинскую центральную районную больницу с травмами головы.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства аварии.
В Госавтоинспекции уточнили, что сейчас на трассе Р-254 идет ремонт, который закончится в ноябре.
— Пропуск транспортных средств встречных направлений осуществляется посредством организации реверсивного или одностороннего движения. Установлены соответствующие дорожные знаки, в дополнение установлены передвижные светофорные объекты, — добавили в ведомстве.
10 октября в Новосибирске произошло ДТП, в котором автомобиль сбил женщину и мужчину с ребенком на руках. В результате всех троих доставили в больницу.