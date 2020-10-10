Горячий пар окутал улицы Новосибирска из-за аварии: по дорогам течет кипяток, водители едут на ощупь

На левом берегу в Новосибирске по улицам течет кипяток
Вечером 10 октября на левом берегу в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария. По Ударной улице разлилась горячая вода, всё вокруг окутал плотный белый пар. Первыми тревогу забили местные жители. Читатель НГС Артём прислал видео.
Водители движутся буквально на ощупь. Видео снято на Станиславском жилмассиве
Видео: читатель НГС
— Возник дефект на магистральной теплотрассе на Станиславском жилмассиве. Бригада ведет локализацию дефекта, после чего приступит к ремонту. Из-за повреждения отключено теплоснабжение ряда улиц левобережья, в частности, Станиславского, Северо-Чемского, Затулинского жилмассивов, поселка Ефремова. Восстановить теплоснабжение планируем завтра утром, — пояснила пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.
Если вы стали свидетелями происшествия — ждём ваших фото и видео.
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Жители Новосибирска сетуют, что коммунальные аварии участились в последнее время. Причём происходит это не только на участках, которые находятся в ведении СГК. Летом за «Ройял Парком» забил фонтан. Оказалось, что произошел порыв на временной теплотрассе на ул. Галущака, проложенной на период строительства ливневого коллектора, которое ведёт МУП «УЗСПТС».