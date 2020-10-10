На пересечении Державина и Красного проспекта столкнулись «Хёндай» и «Хонда» — погибла молодая девушка

Поздно вечером в пятницу, 9 октября, на пересечении Красного проспекта и улицы Державина произошло серьезное ДТП — столкнулись два автомобиля.

— В 23:10 водитель 1994 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Державина со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Советской, в пути следования на перекрёстке с Красным проспектом произошло столкновение с автомобилем Honda Accord под управлением водителя 1995 года рождения, который двигался по Красному проспекту со стороны улицы Гоголя в сторону площади Ленина. В результате ДТП пострадали водители, которые с различными травмами были доставлены в больницу. Пассажирка автомобиля Hyundai Solaris, которой на вид около 25 лет, получила травмы, несовместимые с жизнью, — уточнил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.