«Схватил кондуктора за грудки»: перевозчик рассказал подробности утреннего конфликта на площади Маркса

Представитель перевозчика, который отвечает за маршрут № 28 в Новосибирске, на котором сегодня утром произошёл конфликт пассажира с кондуктором и водителем, рассказал свою версию событий.

— Гражданин отказался маску сначала надевать, потом надел. Сел в автобус на площади Станиславского, проехал две остановки, не рассчитался. А потом ещё при выходе из автобуса схватил кондуктора за грудки и чуть не уронил и не ударил головой об асфальт. Когда ему предложили дождаться полицию и доказать свою правоту, что-то он не стал полицию дожидаться, — объяснил заместитель директора по эксплуатации ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» Андрей Голышев.