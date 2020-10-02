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«Схватил кондуктора за грудки»: перевозчик рассказал подробности утреннего конфликта на площади Маркса

Он утверждает, что мужчина не заплатил за проезд

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Мужчине предложили дождаться полицию, но он отказался

Мужчине предложили дождаться полицию, но он отказался

Перевозчик рассказал про конфликт на площади Маркса

Представитель перевозчика, который отвечает за маршрут № 28 в Новосибирске, на котором сегодня утром произошёл конфликт пассажира с кондуктором и водителем, рассказал свою версию событий.

— Гражданин отказался маску сначала надевать, потом надел. Сел в автобус на площади Станиславского, проехал две остановки, не рассчитался. А потом ещё при выходе из автобуса схватил кондуктора за грудки и чуть не уронил и не ударил головой об асфальт. Когда ему предложили дождаться полицию и доказать свою правоту, что-то он не стал полицию дожидаться, — объяснил заместитель директора по эксплуатации ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» Андрей Голышев.

На кадрах видно, что мужчина быстро выходит из автобуса

Он также рассказал, что водитель и кондуктор дождались сотрудников полиции и написали заявление на пассажира.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что выезжали на место инцидента и приняли заявление от кондуктора. Пассажир при этом к моменту прибытия полиции с остановки уже ушёл. Конфликт, как подтвердили в полиции, произошёл из-за того, что не был оплачен проезд. Сейчас проводится проверка.

В начале июля на Родниках в Новосибирске водитель автобуса № 39 вызвал полицию из-за пассажирки, которая категорически отказывалась надевать маску. Скандал также попал на видео.

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конфликтскандал в автобусе
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