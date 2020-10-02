Кондуктор и водитель набросились на пассажира на площади Маркса и попытались затащить его в салон

В Новосибирске кондуктор и водитель набросились на пассажира во время остановки
В Новосибирске сегодня,
По словам свидетельницы конфликта, пассажира обвиняли в том, что он не рассчитался за проезд.
— Убить они просто готовы за это. Кондуктор кричала, что мужчина вытащил её из автобуса. На самом деле это она на нём чуть ли не верхом выехала из автобуса, когда он пытался выйти. Я уехала на другом автобусе, когда там они ещё стояли, — рассказала корреспонденту НГС читательница.
На ролике, который прислали в редакцию, видно, как мужчину треплют и пытаются затащить в автобус, грозя вызовом полиции.
Видео: читательница НГС
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что выезжали на место инцидента и приняли заявление от кондуктора. Пассажир при этом к моменту прибытия полиции с остановки уже ушёл. Конфликт, как подтвердили в полиции, произошёл из-за того, что не был оплачен проезд. Сейчас проводится проверка.
Корреспондент НГС обратилась к двум компаниям-перевозчикам, которые обслуживают маршрут, названный читательницей, но никто из них не в курсе инцидента и жалоб никаких не получали. Редакция написала официальный запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.
Вы тот самый кондуктор или водитель с видео, а может, пассажир, которого схватили? Или вы стали свидетелем конфликта? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.
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В начале июля на Родниках в Новосибирске водитель автобуса