Кондуктор и водитель набросились на пассажира на площади Маркса и попытались затащить его в салон

В Новосибирске сегодня, 2 октября , около 09:30 на остановке на площади Маркса разгорелся скандал. Читательница НГС сняла на видео, как водитель автобуса и кондуктор схватили пассажира.

По словам свидетельницы конфликта, пассажира обвиняли в том, что он не рассчитался за проезд.

— Убить они просто готовы за это. Кондуктор кричала, что мужчина вытащил её из автобуса. На самом деле это она на нём чуть ли не верхом выехала из автобуса, когда он пытался выйти. Я уехала на другом автобусе, когда там они ещё стояли, — рассказала корреспонденту НГС читательница.