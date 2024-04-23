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Мой дом Придется подождать: синоптики объяснили, когда в Новосибирске могут закончить отопительный сезон

Придется подождать: синоптики объяснили, когда в Новосибирске могут закончить отопительный сезон

Для этого нужно, чтобы температура поднялась до +8 градусов

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В апреле отопительный сезон вряд ли закончат

Новосибирские синоптики рассказали, когда в городе в этом году возможно потепление, после которого закончат отопительный сезон.

Ранее в мэрии объяснили, что батареи в Новосибирске отключают после того, как среднесуточная температура на протяжении пяти дней составит +8 градусов и выше.

— В апреле температура будет понижаться до 0 градусов в холодные дни. Мы предполагаем, что, скорее всего, этот период перейдет на май. В апреле точно не будет такого периода долговременного. Может быть, в первой декаде мая начнется потепление, — рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

За последние пять лет отопительный сезон в Новосибирске, как правило, заканчивался в начале мая. Исключением стал 2023 год, когда батареи отключили 23 апреля.

На этой неделе ночная температура может опуститься до -6 градусов. Это связано с тем, что к городу приближается холодная воздушная масса. Синоптики составили подробный прогноз для Новосибирска и области на ближайшие дни.

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