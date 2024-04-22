Холод с Новой Земли приближается к Новосибирску: температура опустится до -6 градусов

Во вторник в Новосибирске прогнозиоруют осадки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











К Новосибирску приближается холодная воздушная масса. Из-за этого температура ночью может опуститься до -6 градусов. На территории области ожидается похолодание до -11 градусов.

Подробности рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС»:

— Сейчас идет похолодание, поэтому сегодня еще более-менее теплый день. Завтра уже ждем более существенное понижение. Завтра будет утром проходить холодный фронт.



В Новосибирске 23 апреля ночью ожидается температура -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса, утром местами небольшой мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, до 12 м/с.



В среду, 24 апреля, ночью -4…-6 градусов, преимущественно без осадков. Днем +1…+3 градуса, ветер северный 3–8 м/с.



25 апреля небольшое потепление, без осадков. Ветер меняет направление на северо-восточное, сила составит 2–7 м/с. Ночью -1…-3, в пригороде до -6 градусов. Днем +5…+7 градусов.



На территории области ночью 23 апреля в северной части прогнозируют похолодание до -10 градусов. На северо-востоке небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем 0…+5 градусов. Ветер северо-западный 7–12 м/с, на северо-востоке региона днем возможен дождь.



24 и 25 апреля ночью температура составит -1…-6 градусов, местами до -11 градусов. Днем 24 апреля +1…+6 градусов, 25 апреля +3…+8 градусов. Ветер преимущественно северного и северо-восточного направления с порывами до 12 м/с. В среду ночью местами ожидается небольшой снег, в четверг преимущественно без осадков.



— После прохождения холодного фронта постепенно начинает расти давление. С севера на нашу территорию распространяется антициклон, то есть область повышенного атмосферного давления. С потоками северной и северо-восточной составляющей приходит холодная воздушная масса из Салехарда и Новой Земли, — объяснила Наталья Кичанова.



После этого воздух будет прогреваться, но несущественно. Поэтому температура в последней декаде апреля ожидается на уровне нормы и на один градус ниже.



Несмотря на переменчивость погоды, в апреле на деревьях в Новосибирске уже появились первые почки. Посмотрите на них на снимках фотокорреспондента НГС.

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