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«На участке чистого леса»: на берегу Бердского залива продают коттедж за 120 миллионов — смотрим, что внутри

Там есть бассейн, камин, сауна и другое

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Объявление о поиске покупателя появилось 24 ноября

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В Новосибирской области выставили на продажу коттедж за 120 миллионов рублей. Как сообщается на сайте N1, здание находится в курортно-санаторной рекреации на берегу Бердского залива.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Этажи Новосибирск» 24 ноября. Площадь участка, на котором находится коттедж, составляет 1,8 тысячи квадратных метров, у владельца имеется свой пирс.

По данным продавца, у владельца есть свой пирс

По данным продавца, у владельца есть свой пирс

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— Сооружение на участке чистого леса, с запроектированным зимним садом, — указал продавец. — Особняк жилой, также сооружение может быть использовано для санатория или отеля.

Площадь коттеджа составляет более 1 тысячи квадратных метров

Площадь коттеджа составляет более 1 тысячи квадратных метров

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Площадь коттеджа составляет более 1 тысячи квадратных метров, на участке имеются бассейн, камин, погреб, сауна и другое.

На участке есть свой бассейн

На участке есть свой бассейн

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В здании обустроили технический лифт, который идет наверх из гаража на четыре автомобиля.

Степень готовности коттеджа достигает 90%

Степень готовности коттеджа достигает 90%

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В объявлении уточняется, что степень готовности коттеджа достигает 90%, в нем осталось провести «небольшие отделочные работы». Цена объекта недвижимости составляет 120 миллионов рублей, цена за один квадратный метр — 110,9 тысячи рублей.


В ноябре стало известно, что в Новосибирске выставили на продажу четырехэтажную квартиру вблизи Михайловской набережной. Ее предлагают купить за почти 38 миллионов рублей.

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