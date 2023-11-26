«На участке чистого леса»: на берегу Бердского залива продают коттедж за 120 миллионов — смотрим, что внутри

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж за 120 миллионов рублей. Как сообщается на сайте N1, здание находится в курортно-санаторной рекреации на берегу Бердского залива.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Этажи Новосибирск» 24 ноября. Площадь участка, на котором находится коттедж, составляет 1,8 тысячи квадратных метров, у владельца имеется свой пирс.
— Сооружение на участке чистого леса, с запроектированным зимним садом, — указал продавец. — Особняк жилой, также сооружение может быть использовано для санатория или отеля.
Площадь коттеджа составляет более 1 тысячи квадратных метров, на участке имеются бассейн, камин, погреб, сауна и другое.
В здании обустроили технический лифт, который идет наверх из гаража на четыре автомобиля.
В объявлении уточняется, что степень готовности коттеджа достигает 90%, в нем осталось провести «небольшие отделочные работы». Цена объекта недвижимости составляет 120 миллионов рублей, цена за один квадратный метр — 110,9 тысячи рублей.
В ноябре стало известно, что в Новосибирске выставили на продажу четырехэтажную квартиру вблизи Михайловской набережной. Ее предлагают купить за почти 38 миллионов рублей.