Выводит пятна, удаляет засоры и лечит рак: 10 мифов (или нет) о применении порошка, который есть в каждом доме

1
Сода с чаем
Обычно соду используют для приготовления выпечки, чтобы тесто стало пышным, но жизнь нашла для нее и другие применения. Например, есть люди, которые добавляют ее в чай. Да, это странно, но так делали еще во времена СССР. Якобы сода помогает вытянуть из чая лишний пигмент и кофеин. Однако врач-гастроэнтеролог Алия Сагдатова не советует так делать.
— Прием соды с чаем оказывает негативный эффект на слизистую желудка. При длительном использовании соды нарушается стул и замедляется эвакуация пищи из желудка, — говорит эксперт.
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2
Пить раствор соды
Впрочем, некоторые продолжают считать, что сода оказывает хороший эффект на организм и даже предотвращает рак. Кто-то не прочь попить соду и без чая, в виде раствора с водой.
— Мне на прошлой работе женщина говорила, что можно пить соду, чтобы таким образом загасить излишнюю кислотность среды в желудке при гастрите, — делится читательница.
— У меня есть пара знакомых, которые пьют соду и говорят, что это классно, — говорят другие.
Этого гастроэнтеролог делать категорически не рекомендует.
— Для снижения кислотности в желудке при гастрите или язвенной болезни принимать раствор соды противопоказано. Гидрокарбонат резко повышает щелочность в желудке, запускаются защитные механизмы: повышается выработка соляной кислоты, усиливаются воспаление и боль, — говорит Алия Сагдатова. — К тому же в большом объеме выделяется углекислый газ, который вызывает появление отрыжки, вздутие в животе и боли по ходу кишечника.
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3
Купаться в ваннах с содой
Одна из читательниц рассказала о другом странном способе использования соды — высыпать ее в ванну с водой и расслабляться, лежа в ней. В необычном лайфхаке жительница Уфы и сама не уверена, поскольку так делала ее знакомая.
— У меня была подруга-флористка, десять лет занималась цветами, и у нее началась аллергия. Вместо похода к врачу она закидывалась антигистаминками и топила за ванны с содой, — вспоминает она.
Задумка такова, что сода должна положительно повлиять на кожу. Помог ли такой способ женщине, неизвестно.
— У нее в тот момент уже был аллергический дерматит, кожа бы, скорее всего, только пострадала от соды, — продолжает уфимка. — Я знаю, что сода смягчает кожу, она же основной ингредиент бомбочек для ванны. Но в этом случае, наверное, стало бы только хуже.
Полезны ли такие ванны на самом деле, нам рассказала аллерголог-иммунолог НИИ медицины труда и экологии человека Эльвира Кабирова.
— Щелочные ванны, следуя законам осмоса, вытягивают кислоты и шлаки из кислой среды — нашего тела, в среду щелочную — раствор соды. Кислотно-щелочной баланс является показателем состояния организма; повышенную кислотность связывают с процессами старения и развитием различных заболеваний, кислая среда идеальна для вредных бактерий, грибков и раковых клеток, — говорит она.
По словам эксперта, содовые ванны помогают избавиться от отеков, улучшить кровоснабжение, очистить лимфу и расслабиться. Также они помогут при отравлении: достаточно провести в щелочной ванне около получаса. Одно но — астматикам от такого способа лучше воздержаться.
— Щелочные ванны с содой способствуют выведению пигментных пятен на коже, снимают боль в мышцах после физических нагрузок, укрепляют ногти, размягчают огрубевшую кожу и натоптыши. Но они только облегчают состояние при аллергических реакциях и экземе, а не лечат ее, — добавляет врач.
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4
Средство от зуда
Многие считают, что сода помогает от зуда на коже, если он вызван, допустим, укусом комара.
— Я развожу соду с водой до состояния каши, потом можно намазать на зудящее место, станет легче, — говорит читательница UFA1.RU.
Прежде чем воспользоваться этим советом, посмотрите комментарий аллерголога выше.
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5
Раствор для полоскания горла
Самый, пожалуй, традиционный вариант использовать соду в каком-либо лечении — это раствор для полоскания горла. По рецепту на стакан теплой воды приходится одна чайная ложка соли, половина ложки соды и одна-две капли йода. Получившейся смесью можно полоскать горло 3–4 раза в сутки, чтобы облегчить боль.
— Мне еще в детстве так посоветовал делать врач, — говорит уфимка. — Полоскание при боли помогает, но сода, если честно, почти не чувствуется.
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6
Усилитель для клея
Со здоровьем разобрались, настала пора взяться за починку и уборку. В бытовом смысле использование соды более понятно. С помощью нее можно что-нибудь почистить, сделать скраб для лица или приготовить бомбочку для ванны. Одно из необычных свойств соды — зафиксировать ею клей.
— Я на работе часто использую соду и клей, чтобы получилось «каменное» соединение, — рассказала еще одна читательница.
В фиксации клея регулярно нуждаются различные мастера. Мы обратились к Игорю, мастеру по реставрации обуви. Он рассказал, что в профессиональной среде для необходимого эффекта используют специализированные средства.
— Конечно, мы всю обувь содой сначала посыпали, — смеется он. — А вообще на самом деле мы так не делаем. У нас всегда есть специальный спрей, который помогает клею схватиться быстрее.
Объяснение от инженера внесло чуть больше ясности. Сергей добавил, что такой способ сработает не с любым клеем.
— Клеи разные бывают, сода не всегда поможет загустить их. Но если в составе клея есть этилцианоакрилаты, то может сработать. Сода работает для них как загуститель, плюс нерастворенные части соды заполняют дополнительный объем. При реакции еще температура повышается, из-за чего она быстрее проходит, и клей твердеет.
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7
Нейтрализатор запахов
Сода является неплохим нейтрализатором запахов. Какой-то раствор для этого не всегда требуется: порошок соды засыпают в ботинки и заливают в термосы.
— Можно насыпать ее в блюдце и поставить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запаха, — поделилась домохозяйка. — Еще убираю запах из банок от солений, сполоснув водой с содой. Можно также споласкивать емкости, в которых что-то испортилось, сода будет в комочки сворачиваться.
Чтобы подтвердить или опровергнуть это свойство соды, мы обратились к мастеру по клинингу Разифе.
— Может, этот способ работает, но я про такое не слышала и сама не использовала, — говорит эксперт.
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8
Средство против пятен
Еще читатели рассказали, что сода отлично помогает отстирывать пятна. Например, желтоватые следы пота: четыре столовые ложки соды нужно положить в один стакан воды, а затем с помощью зубной щетки нанести на пятно.
— Слышала, что этот способ помогает убрать пятна красного вина с белого дивана, если успеть до высыхания и пропитывания, но сама не проверяла, — говорит жительница Уфы.
По словам мастера по клинингу, здесь есть несколько нюансов.
— Я не слышала, чтобы пятна от вина отстирывали содой. Из подручных средств здесь больше подходит соль, она вытягивает влагу, — объясняет Разифя.
Мы также обратились к химику. С его точки зрения, способ оказывается не совсем рабочим.
— Сода — это гидрокарбонат натрия, он вряд ли способен удалить запах или пятна, тем более от вина. Для этих случаев с большей вероятностью подойдет перекись водорода, для удаления пятен точно. Лучше всего здесь использовать окислители типа стирального порошка, — говорит эксперт.
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9
Размягчитель засоров
С помощью соды можно прочищать засоры в трубах. Нужно смешивать соду и воду до состояния суспензии, затем вылить это в слив. Его стоит заткнуть чем-нибудь, а затем смыть размягчившийся засор горячей водой. Воду можно заменить на что-нибудь другое.
— Сода и сок лимона сантехнику хорошо очищают. Также можно использовать лимонную кислоту или просто соду, — говорит читательница.
Профессионалы, правда, не советуют злоупотреблять этим способом.
— Если не соблюсти пропорции, сода скомкуется и устроит еще больший засор, — подсказали нам сантехники. — Лучше использовать тросики для чистки труб, или, если засорился сифон, снять его и промыть отдельно.
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10
Чистка серебра
Про сантехнику мы поняли, но также, по мнению некоторых, сода поможет привести в нормальный вид серебряные украшения или посуду.
— Сода хорошо очищает серебро. Нужно сделать раствор и подержать в нем несколько часов то, что нужно почистить. С посудой тоже работает, — говорит одна из домохозяек.
Разифя частично подтвердила этот лайфхак.
— Со столовыми приборами, честно, не пробовала использовать соду, но обычную посуду можно с нею мыть, — говорит она. — Сода довольно хорошо отбеливает тарелки и чайнички.
— Насчет очистки серебра — тут подойдут и зубная паста, и лимонная кислота, и сода, — добавляет химик Артур. — Для очищения главное — это абразив.
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