Выводит пятна, удаляет засоры и лечит рак: 10 мифов (или нет) о применении порошка, который есть в каждом доме

Одна из читательниц рассказала о другом странном способе использования соды — высыпать ее в ванну с водой и расслабляться, лежа в ней. В необычном лайфхаке жительница Уфы и сама не уверена, поскольку так делала ее знакомая.



— У меня была подруга-флористка, десять лет занималась цветами, и у нее началась аллергия. Вместо похода к врачу она закидывалась антигистаминками и топила за ванны с содой, — вспоминает она.



Задумка такова, что сода должна положительно повлиять на кожу. Помог ли такой способ женщине, неизвестно.



— У нее в тот момент уже был аллергический дерматит, кожа бы, скорее всего, только пострадала от соды, — продолжает уфимка. — Я знаю, что сода смягчает кожу, она же основной ингредиент бомбочек для ванны. Но в этом случае, наверное, стало бы только хуже.



Полезны ли такие ванны на самом деле, нам рассказала аллерголог-иммунолог НИИ медицины труда и экологии человека Эльвира Кабирова.

— Щелочные ванны, следуя законам осмоса, вытягивают кислоты и шлаки из кислой среды — нашего тела, в среду щелочную — раствор соды. Кислотно-щелочной баланс является показателем состояния организма; повышенную кислотность связывают с процессами старения и развитием различных заболеваний, кислая среда идеальна для вредных бактерий, грибков и раковых клеток, — говорит она.

По словам эксперта, содовые ванны помогают избавиться от отеков, улучшить кровоснабжение, очистить лимфу и расслабиться. Также они помогут при отравлении: достаточно провести в щелочной ванне около получаса. Одно но — астматикам от такого способа лучше воздержаться.

— Щелочные ванны с содой способствуют выведению пигментных пятен на коже, снимают боль в мышцах после физических нагрузок, укрепляют ногти, размягчают огрубевшую кожу и натоптыши. Но они только облегчают состояние при аллергических реакциях и экземе, а не лечат ее, — добавляет врач.