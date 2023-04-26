Названы предварительные сроки отключений горячей воды в Новосибирске

Гидравлические испытания на теплосетях в Новосибирске планируют провести с 15 мая по 16 августа. Всего запланировано 14 этапов. Точные сроки станут известны после окончания отопительного сезона, которое также еще не определено.
Об этом на сессии Совета депутатов 26 апреля рассказал директор Западно-Сибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Игорь Лузанов:
— Проведем 14 этапов гидравлических испытаний. В Новосибирске применяется подход, используются передвижные установки, которые позволяют локально отключать участки и проводить эти испытания на меньших контурах.
Информацию о сроках испытаний он показал на слайде.
— Это ориентировочные сроки, начало будет зависеть от даты окончания отопительного сезона и некоторых других факторов. В начале мая окончательно сформируем график и подадим в мэрию, — пояснили НГС в пресс-службе СГК.
Мэр Новосибирска еще не подписал постановление об окончании отопительного сезона. Такое решение принимают после того, как среднесуточная температура на протяжении пяти дней составляет +8 градусов или выше.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в каком порядке дома будут отключать от горячей воды.
Накануне глава департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрий Перязев рассказал, что отопительный сезон в городе закончится не раньше, чем после первых майских праздников. Мы показывали в одной картинке, в какие дни за последние 7 лет в Новосибирске отключали тепло.