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Тема дняКогда закончится отопительный сезон
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Не раньше первых майских праздников: мэрия Новосибирска назвала сроки окончания отопительного сезона

Нужно дождаться, пока среднесуточная температура пять дней подряд будет от +8 градусов и выше

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Ожидается, что 25 апреля — самый холодный день на этой неделе

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Отопительный сезон в Новосибирске закончится не раньше первых майских праздников. По предварительному прогнозу, до этого не будет пятидневок, во время которых средняя температура составит +8 градусов.

Об этом 25 апреля на аппаратном совещании в мэрии рассказал глава департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрий Перязев:

— Сегодня у нас самый холодный день на этой неделе. С завтрашнего дня идет потепление. Радует то, что ночные температуры, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе ниже нуля уходить не будут. Мы следим за информацией. Но в любом случае понимаем, что, скорее всего, этой пятидневки, в том числе на первые майские праздники, у нас не случится.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на майские праздники, который составили специальные интернет-сервисы. Ожидается, что воздух в городе прогреется до +19 градусов.

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Отопительный сезонМайские праздникиПогодаМэрия Новосибирска
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