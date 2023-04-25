Не раньше первых майских праздников: мэрия Новосибирска назвала сроки окончания отопительного сезона

Об этом 25 апреля на аппаратном совещании в мэрии рассказал глава департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрий Перязев:

— Сегодня у нас самый холодный день на этой неделе. С завтрашнего дня идет потепление. Радует то, что ночные температуры, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе ниже нуля уходить не будут. Мы следим за информацией. Но в любом случае понимаем, что, скорее всего, этой пятидневки, в том числе на первые майские праздники, у нас не случится.

