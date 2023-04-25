Не раньше первых майских праздников: мэрия Новосибирска назвала сроки окончания отопительного сезона

Отопительный сезон в Новосибирске закончится не раньше первых майских праздников. По предварительному прогнозу, до этого не будет пятидневок, во время которых средняя температура составит +8 градусов.
Об этом 25 апреля на аппаратном совещании в мэрии рассказал глава департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрий Перязев:
— Сегодня у нас самый холодный день на этой неделе. С завтрашнего дня идет потепление. Радует то, что ночные температуры, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе ниже нуля уходить не будут. Мы следим за информацией. Но в любом случае понимаем, что, скорее всего, этой пятидневки, в том числе на первые майские праздники, у нас не случится.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на майские праздники, который составили специальные интернет-сервисы. Ожидается, что воздух в городе прогреется до +19 градусов.