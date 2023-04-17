Когда в Новосибирске отключали отопление? Показываем данные за 7 лет в одной картинке

Журналист направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, известна ли предварительная дата окончания отопительного сезона.

Недавно НГС изучил данные сервисов, чтобы узнать, какая погода будет в Новосибирске в мае. По их сведениям, последний месяц весны в Новосибирске будет не слишком теплым.