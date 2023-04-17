Когда в Новосибирске отключали отопление? Показываем данные за 7 лет в одной картинке

В Новосибирске к концу недели ожидают потепление до +10 градусов, а в мае, по данным сервисов, будет стабильно выше +10 градусов днем. Решение об окончании отопительного сезона принимают после того, как среднесуточная температура пять дней держится на уровне +8 градусов. Поэтому НГС изучил, когда отключали отопление в предыдущие 7 лет, чтобы понять, когда примерно тепло могут отключить в этом году.
7 лет назад, в 2016 году, отопление отключили 19 мая. В следующем году тепло перестало поступать 10 мая, а в 2018 году батареи и вовсе остыли 21 мая. 2019 год оказался теплее, тогда отопительный сезон завершился 10 мая.
В 2020 году батареи остыли еще раньше — 23 апреля. Это был самый короткий отопительный сезон за последние 10 лет. Такое решение приняли из-за теплой погоды. Но уже в 2021 году батареи начали отключать 8 мая. В 2022 году в дома перестало поступать тепло 11 мая.
Решение о завершении отопительного сезона принимают после того, как средняя температура пять дней подряд будет выше +8 градусов. Ранее в СГК объяснили, что чем раньше в домах отключат тепло, тем больше труб отремонтируют летом.
— В середине апреля этот вопрос будет звучать на всех площадках. По закону порядок простой: пять дней среднесуточная температура должна составлять не ниже +8 градусов. После этого глава города принимает решение о завершении отопительного сезона. Наша задача — исполнить приказ главы города. Ждем погоды, ждем, когда выйдет постановление.
Журналист направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, известна ли предварительная дата окончания отопительного сезона.
Недавно НГС изучил данные сервисов, чтобы узнать, какая погода будет в Новосибирске в мае. По их сведениям, последний месяц весны в Новосибирске будет не слишком теплым.