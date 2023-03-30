«Чем раньше — тем лучше»: в СГК назвали условия окончания отопительного сезона в Новосибирске

В Новосибирске отопительный сезон завершат после того, как средняя температура пять дней подряд будет выше +8 градусов.

Как заявили в «Сибирской генерирующей компании», чем раньше в домах отключат тепло, тем больше ремонта на трубах удастся сделать летом.