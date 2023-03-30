«Чем раньше — тем лучше»: в СГК назвали условия окончания отопительного сезона в Новосибирске

В Новосибирске отопительный сезон завершат после того, как средняя температура пять дней подряд будет выше +8 градусов.
Как заявили в «Сибирской генерирующей компании», чем раньше в домах отключат тепло, тем больше ремонта на трубах удастся сделать летом.
Об этом рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Аплошкин на пресс-конференции в агентстве ТАСС 29 марта:
— В середине апреля этот вопрос будет звучать на всех площадках. По закону порядок простой: пять дней среднесуточная температура должна составлять не ниже +8 градусов. После этого глава города принимает решение о завершении отопительного сезона. Наша задача — исполнить приказ главы города. Ждем погоды, ждем, когда выйдет постановление.
В прошлом году отопительный сезон в Новосибирске завершили 11 мая, мэр Анатолий Локоть подписал постановление об этом 5 мая.
— Мэр города имеет право принять решение раньше, если понимает, что прогноз положительный. Для нас чем раньше — тем лучше. У нас есть задача летом сделать большой объем работ, чем раньше мы выходим на гидравлические испытания, тем больше времени на устранение повреждений. Ждем, если в начале мая — будет вообще прекрасно для нас, сможем начать работы, — объяснил Андрей Аплошкин.
По его словам, прошлым летом в Новосибирске не успели устранить 45 небольших повреждений на теплосетях.
Во вторник, 28 марта, в Новосибирске произошла коммунальная авария, из-за которой дорогу на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Доватора затопило горячей водой. Посмотрите на последствия прорыва в фоторепортаже НГС.