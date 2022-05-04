Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Новосибирской области
В Купинском районе тепло в домах уже отключили
Сегодня, 4 мая, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов заявил, что ориентировочная дата окончания отопительного сезона в регионе —
— Отопительный период уже завершен в Купинском районе и части Тогучинского. В большей части районов и городских округов планируется завершение
В конце апреля в Департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС ответили, что дата окончания подачи тепла в городе пока неизвестна. Решение о завершении отопительного сезона принимают после того как среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов на протяжении пяти дней.
Ранее НГС изучил данные за шесть лет о том, когда заканчивался отопительный сезон. Мы собрали информацию в одной картинке.