СЕЙЧАС +9°С
Пробки 3/10
usd 71.02
eur 74.56
СрочноКогда закончится отопительный сезон?
Все новости
Все новости

Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Новосибирской области

В Купинском районе тепло в домах уже отключили

342
После окончания отопительного сезона начнутся испытания теплосетей

После окончания отопительного сезона начнутся испытания теплосетей

Поделиться

Сегодня, 4 мая, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов заявил, что ориентировочная дата окончания отопительного сезона в регионе — 11 мая.

— Отопительный период уже завершен в Купинском районе и части Тогучинского. В большей части районов и городских округов планируется завершение 11 мая. Остатки угля достаточны для завершения сезона, сказал глава минЖКХ НСО во время оперативного совещания в правительстве региона.

В конце апреля в Департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС ответили, что дата окончания подачи тепла в городе пока неизвестна. Решение о завершении отопительного сезона принимают после того как среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов на протяжении пяти дней.

Ранее НГС изучил данные за шесть лет о том, когда заканчивался отопительный сезон. Мы собрали информацию в одной картинке.

По теме 5

СГКотопительный сезонотопление
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2