СЕЙЧАС +1°С
Пробки 5/10
usd 73.36
eur 77.47
Тема дняЖизнь села, где нашли останки двух младенцев
Все новости
Все новости

Когда в Новосибирске отключают отопление? Изучаем данные за 6 лет

Показываем даты отключений в одной картинке

857
Точная дата окончания отопительного сезона в этом году неизвестна

Точная дата окончания отопительного сезона в этом году неизвестна

Поделиться

В Новосибирске уже в четверг, 28 апреля, ожидается потепление до +19 градусов. Соответственно, потеплеть может и в жилых домах. При этом решение об окончании отопительного сезона пока не принято. НГС решил выяснить, когда батареи начинали остывать в предыдущие 6 лет и к чему стоит готовиться горожанам.

В 2016 году отопительный сезон завершился 19 мая. В следующем году срок настал более чем на неделю раньше — 10 мая. В 2018 году батареи начали остывать 21 мая. Отопительный сезон 2019 года оказался на 12 дней короче предыдущего.

В 2020 году тепло в домах отключили 23 апреля. Тогда отопительный сезон стал самым коротким за 10 лет. Власти приняли такое решение из-за погодных условий. В 2021 году батареи начали отключать от тепла 8 мая.

Поделиться

Решение об окончании отопительного сезона принимают после того, как среднесуточная температура дольше пяти дней держится на уровне +8... +10 градусов. Об этом в начале апреля напоминал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

После завершения отопительного сезона в Новосибирске начинаются испытания теплосетей. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, известна ли предварительная дата начала отключения батарей.

По данным интернет-сервисов, в пятницу стоит ждать жары в +27 градусов. При этом к понедельнику ожидается снижение до +12 градусов. НГС изучил эти прогнозы.

По теме (8)

СГКотопительный сезонотопление
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2