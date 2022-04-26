Когда в Новосибирске отключают отопление? Изучаем данные за 6 лет

В Новосибирске уже в четверг, 28 апреля, ожидается потепление до +19 градусов. Соответственно, потеплеть может и в жилых домах. При этом решение об окончании отопительного сезона пока не принято. НГС решил выяснить, когда батареи начинали остывать в предыдущие 6 лет и к чему стоит готовиться горожанам.

В 2016 году отопительный сезон завершился 19 мая. В следующем году срок настал более чем на неделю раньше — 10 мая. В 2018 году батареи начали остывать 21 мая. Отопительный сезон 2019 года оказался на 12 дней короче предыдущего.