Когда в Новосибирске отключают отопление? Изучаем данные за
6 лет
Показываем даты отключений в одной картинке
В Новосибирске уже в четверг, 28 апреля, ожидается потепление до +19 градусов. Соответственно, потеплеть может и в жилых домах. При этом решение об окончании отопительного сезона пока не принято. НГС решил выяснить, когда батареи начинали остывать в предыдущие 6 лет и к чему стоит готовиться горожанам.
В 2016 году отопительный сезон завершился 19 мая. В следующем году срок настал более чем на неделю раньше — 10 мая. В 2018 году батареи начали остывать 21 мая. Отопительный сезон 2019 года оказался на 12 дней короче предыдущего.
Решение об окончании отопительного сезона принимают после того, как среднесуточная температура дольше пяти дней держится на уровне
После завершения отопительного сезона в Новосибирске начинаются испытания теплосетей. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, известна ли предварительная дата начала отключения батарей.
По данным интернет-сервисов, в пятницу стоит ждать жары в +27 градусов. При этом к понедельнику ожидается снижение до +12 градусов. НГС изучил эти прогнозы.