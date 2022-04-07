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«Всё зависит от погоды»: мэр Новосибирска объяснил, когда закончится отопительный сезон

Для этого в город должно прийти устойчивое тепло

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Пока точной даты окончания сезона нет

Пока точной даты окончания сезона нет

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Отопительный сезон в Новосибирске закончится, когда в городе установится температура не меньше 8–10 градусов тепла. Об этом сегодня, 7 апреля, на встрече с журналистами сообщил мэр Анатолий Локоть.

— Всё зависит от погоды в городе. Когда установится последовательная температура в течение не менее 5 суток выше 8–10 градусов, тогда принимается решение об окончании отопительного сезона, — сказал мэр.

Он подчеркнул, что пока такого решения нет.

Из-за годовой корректировки счетов за отопление некоторым горожанам этой весной приходится платить за тепло больше, чем обычно. Здесь мы объясняли, с чем это связано.

Ранее в СГК сообщали, что стоимость в платежке может увеличиться в три раза, однако в каждом случае стоит разбираться индивидуально.

Прежде НГС опубликовал подробную инструкцию о том, как проверить, не обсчитали ли вас и куда жаловаться в такой ситуации.

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