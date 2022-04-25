Когда в Новосибирске потеплеет до
+19 градусов? Новый прогноз от синоптиков
В город поступят теплые потоки воздуха из Казахстана
В Новосибирске постепенно становится теплее. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, к четвергу,
— Постепенно пересекаем холодную часть антициклона и будем располагаться в его теплой западной, юго-западной части. Потоки перестраиваются на южные, юго-западные. И поступать начинает воздух из районов Казахстана с южных широт. Поэтому температуры в дневные часы будут повышаться более существенно, чем в остальные дни, — сообщила НГС начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.
Во вторник, 26 апреля, температура ночью будет
В среду, 27 апреля, ночью обещают
В четверг, 28 апреля, ночью будет
Как сообщают на сайтах с прогнозами погоды, к пятнице температура воздуха может подняться до