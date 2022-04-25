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Тема дняКогда в Новосибирске потеплеет до +19 градусов?
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Когда в Новосибирске потеплеет до +19 градусов? Новый прогноз от синоптиков

В город поступят теплые потоки воздуха из Казахстана

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Теплая погода сохранится в Новосибирске до конца рабочей недели

Теплая погода сохранится в Новосибирске до конца рабочей недели

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В Новосибирске постепенно становится теплее. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, к четвергу, 28 апреля, температура поднимется до +19 градусов. Ближайшие три дня будут без осадков. Ветер ожидается южный, юго-западный 2–8 м/с.

— Постепенно пересекаем холодную часть антициклона и будем располагаться в его теплой западной, юго-западной части. Потоки перестраиваются на южные, юго-западные. И поступать начинает воздух из районов Казахстана с южных широт. Поэтому температуры в дневные часы будут повышаться более существенно, чем в остальные дни, — сообщила НГС начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.

Во вторник, 26 апреля, температура ночью будет -2... -4 градуса, днем — +11... +13 градусов.

В среду, 27 апреля, ночью обещают 0... +2 градуса, днем будет +14... +16 градусов.


В четверг, 28 апреля, ночью будет +2... +4 градуса, днем обещают +17... +19 градусов.


Как сообщают на сайтах с прогнозами погоды, к пятнице температура воздуха может подняться до +27 градусов, но к майским праздникам будет похолодание.

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