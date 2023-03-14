В 70 домах на левом берегу на ночь отключили отопление — энергетики устраняют дефекты на трубах

В Новосибирске от тепла отключили 70 домов в Ленинском районе. Рядом устраняют три дефекта на теплосетях.
— На время ремонта в контуре отключения находятся 70 многоквартирных жилых домов, а также снижены параметры подачи теплоносителя домам жилмассива Юго-Западный и микрорайона Чистая Слобода, — сообщили в Telegram-канале «Сибирской генерирующей компании».
Работы планируют завершить к 08:00 в среду, 15 марта. После этого трубопровод запустят в работу.
По данным «Западно-Сибирского УГМС», ночью 15 марта в Новосибирске ожидается
На прошлой неделе НГС писал о том, что в марте новосибирцы получили счета за отопление от двух компаний — «Сибэко» и «НТСК». Объясняем, почему такое могло произойти.