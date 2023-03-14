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В 70 домах на левом берегу на ночь отключили отопление — энергетики устраняют дефекты на трубах

Ночью ожидается мороз до -11 градусов

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Тепла в квартирах не будет целую ночь

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В Новосибирске от тепла отключили 70 домов в Ленинском районе. Рядом устраняют три дефекта на теплосетях.

— На время ремонта в контуре отключения находятся 70 многоквартирных жилых домов, а также снижены параметры подачи теплоносителя домам жилмассива Юго-Западный и микрорайона Чистая Слобода, — сообщили в Telegram-канале «Сибирской генерирующей компании».

Работы планируют завершить к 08:00 в среду, 15 марта. После этого трубопровод запустят в работу.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», ночью 15 марта в Новосибирске ожидается -9... -11 градусов.

На прошлой неделе НГС писал о том, что в марте новосибирцы получили счета за отопление от двух компаний — «Сибэко» и «НТСК». Объясняем, почему такое могло произойти.

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ОтоплениеЖКХЮго-Западный жилмассивЧистая Слобода
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