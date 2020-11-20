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После ремонта водопровода у сибирячки пропала вода — она живет без нее уже полгода

Прокуратура считает, что права женщины никто не нарушил

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На месте ремонта водопровода возле дома <nobr class="_">76-летней</nobr> Галины Зыряновой осталась только свежеразрытая земля

На месте ремонта водопровода возле дома 76-летней Галины Зыряновой осталась только свежеразрытая земля

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Пенсионерку в селе под Новосибирском на полгода оставили без воды

После ремонта центрального водопровода в селе Сосновка Искитимского района у 76-летней Галины Зыряновой пропала вода. Родные пожилой женщины пытаются решить эту проблему с начала лета, но местная власть и прокуратура считают, что права женщины никто не нарушил, а все возникшие трудности пенсионерка должна решать самостоятельно. Корреспондент Илья Калинин попытался выяснить, куда исчезла вода и кто за это должен ответить.

Что случилось, по версии пострадавших

В начале лета в Селе Сосновка делали ремонт центрального водопровода на нескольких улицах и оставили 76-летнюю пенсионерку Галину Зырянову без воды. Как рассказала ее сноха Наталья Зырянова, в селе меняли центральную водопроводную трубу:

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— А старые трубы, которые отходят к домам, присоединяли к новой хомутами. Рабочие сказали, что эта труба, которая идет к дому, непригодна.

Женщина позвала мужа разобраться с проблемой — после беседы его с рабочими трубу пенсионерке закопали и на ночь включили воду. Однако наутро на месте ремонта проступила вода.

Наталья Зырянова утверждает: им никто не привел доказательств ветхости части водопровода, который проходит по участку Галины Геннадьевны, а просто объявили, что хозяйке дома надо менять трубу. На что у пенсионерки и ее родственников нет денег: стоит это в пределах 30 тысяч рублей. Женщина уверена, что труба, которая идет к дому свекрови, была повреждена во время ремонта.

— Сосед мне рассказал, когда они (рабочие. — Прим. ред.) начали копать экскаватором, то порвали трубу, — пояснила женщина корреспонденту НГС.

Из-за пропавшей у свекрови воды Наталья Зырянова написала жалобы в администрацию Искитимского района и в прокуратуру. Пока же родные 76-летней Галины Геннадьевны вынуждены возить воду из своего дома, так как колонки и колодцы в селе давно уже заменило централизованное водоснабжение.

Ответ прокуратуры на жалобу Натальи Зыряновой

Ответ прокуратуры на жалобу Натальи Зыряновой

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Как это объясняет местная власть и прокуратура

Директор отвечающей за водоснабжение организации МУП ИР «Северное» Олег Ковтун объяснил ситуацию по-своему: во время ремонта обнаружилось, что труба, идущая к дому от центрального водопровода, в ветхом состоянии, поэтому и произошел порыв.

— Водопроводу там около 60 лет, и подводы (ответвления от центральной трубы к домам. — Прим. ред.) просто сгнили. На следующий день [после ремонта] на этом месте произошел порыв. Мы нанимаем технику, вскрываем и выясняем, что на ее подводе — три дырки. Так как это не наша зона ответственности, мы предлагаем собственнику, там дети подъехали, устранить за собственные деньги. Но они отказались. За счет предприятия мы эти работы выполнять не будем, потому что тариф, который у нас утвержден на водоснабжение, он утвержден [только] на содержание магистральных сетей, — сообщил Олег Ковтун.

По словам директора МУП ИР «Северное», у пенсионерки имеется долг за воду в размере 10 тысяч рублей еще предыдущему юрлицу и не заключен договор с их организацией. Поэтому, мол, подключение дома к водопроводу формально вообще является незаконным.

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Долг родные Галины Геннадьевны не отрицают и даже начали за пожилую женщину его частями гасить, но теперь, говорят, хотелось бы сначала получить воду, а потом выплатить остатки.

В прокуратуре также не нашли нарушений и пояснили, что в данной ситуации водоснабжающая организация полностью права.

— В ходе проверки установлено, что отключение холодного водоснабжения МУП ИР «Северное» не производилось. В ходе ремонтных работ установлено, что на подводе к дому имеется порыв трубы. Замена труб на территории абонента не входит в обязанности организации, обеспечивающей водоснабжение, — говорится в ответе Искитимской межрайонной прокуратуры.

В январе 2018 года НГС рассказал о ремонте водопровода за счет жителей двух улиц района ОбьГЭС. Тогда в МУП «Горводоканал» отказались менять лопнувшую трубу из-за того, что она не числилась на балансе муниципального предприятия.

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