После ремонта водопровода у сибирячки пропала вода — она живет без нее уже полгода

— А старые трубы, которые отходят к домам, присоединяли к новой хомутами. Рабочие сказали, что эта труба, которая идет к дому, непригодна.



Женщина позвала мужа разобраться с проблемой — после беседы его с рабочими трубу пенсионерке закопали и на ночь включили воду. Однако наутро на месте ремонта проступила вода.



Наталья Зырянова утверждает: им никто не привел доказательств ветхости части водопровода, который проходит по участку Галины Геннадьевны, а просто объявили, что хозяйке дома надо менять трубу. На что у пенсионерки и ее родственников нет денег: стоит это в пределах 30 тысяч рублей. Женщина уверена, что труба, которая идет к дому свекрови, была повреждена во время ремонта.



— Сосед мне рассказал, когда они (рабочие. — Прим. ред.) начали копать экскаватором, то порвали трубу, — пояснила женщина корреспонденту НГС.

