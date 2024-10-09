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Здоровье эксперт Хорошие новости для нерях: новосибирские врачи разрешили не гладить белье — даже детские пеленки (но есть нюансы)

Хорошие новости для нерях: новосибирские врачи разрешили не гладить белье — даже детские пеленки (но есть нюансы)

Какие болезни могут прятаться даже в чистом белье и как его правильно стирать

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3 комментария

Современные порошки прекрасно справляются с бактериями

Сколько копий сломано вокруг глажки — не сосчитать. Более взрослое поколение считает нерадивой любую хозяйку, игнорирующую утюг, и уверено, что гладить нужно даже носки. Но молодежь не готова тратить часы на выглаживание даже постельного белья. Сегодня вместе с врачами ставим точку в этом наболевшем вопросе — как всегда, нашлись нюансы. Подробнее — в материале НГС.

Нужно ли гладить постельное белье с точки зрения здоровья

Дерматолог Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» объяснила, что в современном мире глажка белья носит скорее эстетический характер и уже не так важна для здоровья.

— Есть хорошая новость для тех, кто не любит гладить белье: с точки зрения медицины особого смысла в этом занятии нет. Обычной стирки в стиральной машине вполне достаточно, чтобы уничтожить микробы на домашнем текстиле, нижнем белье и одежде. А их там действительно может быть много! — отметила врач.

Обязательно гладят и дополнительно обрабатывают белье в медучреждениях для дезинфекции. Дома такая обработка не обязательна, но есть несколько но.

—  В случаях, когда известно, что оно было загрязнено клопами, пылевыми клещами, платяными вшами, можно рассмотреть дополнительную обработку в виде глажки после стирки, — подчеркнула Мария Мезенова, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье».

Какие болезни могут быть в белье и других вещах

Большинство респираторных вирусов, включая возбудителя COVID-19, на постельном белье, полотенцах и одежде живут недолго — всего несколько дней. Исследования показывают, что они быстро погибают при стирке с моющими средствами даже в холодной воде. А вот многие патогенные бактерии, в том числе сальмонелла и стафилококк, сохраняются в тканях в течение нескольких недель. Чтобы уничтожить их, нужна тщательная машинная стирка при температуре выше 60 градусов.

— То же самое касается микобактерий, грибков и энтеровирусов, которые вызывают гепатит А, аденовирусные и ротавирусные инфекции. Они крайне устойчивы в окружающей среде, но не смогут выстоять при многочасовой стирке в горячей воде. И этого хватит, — объяснила Александра Филёва.

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При этом какого-то вреда глажка белья также не сможет нанести.

Детские пеленки специалисты советуют стирать при очень высоких температурах — тогда за утюг браться тоже не придется.

— Данных об обязательной глажке пеленок нет. Если их стирают при высокой температуре — около 90 градусов, то дополнительно гладить пеленки не обязательно, — подчеркнула Мария Мезенова, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье».

Опасная грязная одежда

Стирать сильно загрязненную одежду нужно минимум при 60 градусах, чтобы погибали опасные микробы

Врач-терапевт Мария Мезенова предупреждает, что если одежда была загрязнена частицами пыли или шерсти животных, то она может вызвать аллергическую реакцию у хозяина или у ближайшего окружения. Также в условиях нарушения норм гигиены могут активнее размножаться некоторые виды бактерий и грибков.

Кроме того, грязная одежда может негативно сказаться на социальном факторе — чаще всего она приобретает специфический запах, что может отталкивать окружающих.

— Постельное и нижнее белье, одежду, испачканную рвотными массами, прочими биологическими жидкостями и фекалиями, лучше стирать сразу. Не хранить долго в корзине для грязного белья или в стиральной машине — там темно и влажно, а это прекрасная среда для активного размножения патогенных микроорганизмов, — подчеркнула Александра Филёва, дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Но есть важный нюанс: стирка помогает по-настоящему очистить белье при условии, что сама стиральная машина чистая. Врач добавила, что есть одно небольшое, но очень показательное исследование: его авторы изучили 70 бытовых стиральных машин и обнаружили в 79% из них возбудителей грибковых болезней, в том числе кандидоза. Так что время от времени нужно проводить профилактическую чистку самой стиральной машины. И тогда можно освободить себе немного времени, отказавшись от глажки.

Могут ли современные порошки нанести вред здоровью

Не стоит игнорировать раздражение, покраснение и сыпь на коже после контакта с постиранным бельем

Современные стиральные порошки содержат множество компонентов, которые могут навредить здоровью: поверхностно-активные вещества (ПАВ), фосфаты, оптические отбеливатели, хлор. Они вызывают аллергическую реакцию, которая может проявляться раздражением и сыпью на коже, а в тяжелых случаях спровоцировать приступ астмы, привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку. Дерматолог также добавила, что некоторые бытовые химикаты могут накапливаться в организме и вредить печени, легким и другим внутренним органам и системам.

— Отказаться полностью от стиральных порошков невозможно из соображений гигиены и безопасности. Но чтобы сохранить здоровье, стоит отдавать предпочтение моющим средствам с максимально безопасным экологичным составом. Например, в таком порошке нет хлора, а вместо анионных ПАВ используются неионогенные или растительные анионные ПАВ, — советует дерматолог Александра Филёва.

Она напомнила, что не стоит игнорировать раздражение, покраснение и сыпь на коже после контакта с постиранным бельем. Об этих симптомах важно рассказать терапевту или дерматологу.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Низкий поклон кормильцам нашим😔 спасибо вам, вот и разрешили. Вот что значит хорошее питание и содержание росврачей. И к нам милостивы стали.
Гость
1 час
Ну наконец то.задолбался объяснять своим чтобы не гладили носки.
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