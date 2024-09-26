Защита от гриппа: где сделать прививку, как получить ее бесплатно и какие штаммы ждать в этом году — 10 важных карточек

Укол чаще всего делают в плечо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До начала эпидсезона гриппа осталось не так много времени. В ноябре уже обычно фиксируют первые случаи заражения, поэтому самое время подумать о защите. Сделать прививку от гриппа можно бесплатно или за деньги в частных медцентрах. Мы собрали ответы на самые важные вопросы о вакцинации и гриппе.

1 Как часто нужно делать прививки от гриппа Прививку от гриппа нужно делать каждый год. Это связано с тем, что антитела со временем теряют силу, вирус мутирует. Каждый год вакцины делают на основе мониторинга и рекомендациях ВОЗ. В них включают штаммы, которые будут встречаться чаще всего.











2 Когда прививаться от гриппа Вакцинацию проводят в сентябре-октябре. Нужно сделать укол за 3-4 недели до начала эпидсезона, чтобы иммунитет успел выработаться.











3 Какие штаммы гриппа в прививке В Новосибирской области бесплатно детей будут прививать четырехвалентной «УльтриксКвадри», а взрослых — трехвалентной «Совигрипп». В состав трехвалентных вакцин в этом эпидемическом сезоне, по рекомендации ВОЗ, включили штаммы: вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Thailand/8/2022 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). В четырехвалентные добавлен штамм: вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata). Осенью 2024 года в Новосибирской области планируется вакцинировать 1,7 миллиона человек, из них взрослых — 1,2 миллиона.











4 Где сделать бесплатно прививку от гриппа Прививку делают в поликлинике, к которой вы прикреплены. Нужно обратиться к участковому терапевту. Детей прививают в детских садах и школах.











5 Какие противопоказания к вакцинации Прививку делать нельзя при: острых болезнях и обострении хронических;

тяжелых аллергических реакциях на компоненты прививки;

возрасте младше 6 месяцев.











6 Сколько стоит прививка от гриппа Прививку можно сделать в Новосибирске и платно (данные по ценам на 25 сентября 2024 года). В клиниках в наличии четырехвалентная вакцина «УльтриксКвадри». «Смитра» — 1500 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

«Санитас» — 1850 рублей (вакцина + прием педиатра), 2150 рублей (вакцина + прием терапевта);

«Медсанчасть-168» — 1900 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

«Инвитро» — 2000 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

ЦНМТ — 2100 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

«XXI век» — 2450 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

«АвисМед» — 3000 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

«Евромед» — вакцинация только детей — 4800 рублей (вакцина + прием педиатра).











7 Как делают прививку от гриппа Сначала пациента осмотрит врач, чтобы оценить — есть ли противопоказания к вакцинации. Чаще всего укол делают в плечо. Стоит остаться в поликлинике или медцентре в течение хотя бы получаса, чтобы вовремя принять меры при развитии аллергических реакций.











8 Осложнения после прививки от гриппа Любая вакцина может вызвать реакцию. В большинстве случаев прививка от гриппа переносится легко. На месте укола может быть покраснение, ломота в теле 1-2 дня и небольшая температура. Вакцинация от гриппа не вызывает насморк и кашель, так как препарат не содержит живых штаммов.











9 Симптомы гриппа Грипп отличается от обычного ОРВИ своей стремительностью. Симптомы развиваются очень быстро. Иногда заболевший может точно до часа сказать, когда у него началось недомогание. Первые признаки заболевания проявляются обычно через 2 дня после инфицирования, но инкубационный период может растягиваться до 5 дней. Болезнь проявляется: головной болью;

ломотой в теле;

температурой до 38-39 градусов;

першением и болью в горле;

заложенностью носа;

возможна диарея и даже рвота. Возможно тяжелое течение заболевания. Нужно вызывать скорую помощь: при одышке в состоянии покоя;

боли в центре грудной клетки с перебоями в работе сердца;

чувстве нехватки воздуха;

спутанном сознании;

температуре, приближенной к 40 градусам. В остальных случаях нужно самостоятельно обратиться за помощью к врачу. Самолечение опасно для жизни!











10 Осложнения гриппа Грипп — смертельно опасное заболевание. Ежегодно фиксируются летальные случаи, поэтому вакцинация — лучшая профилактика. Она не гарантирует того, что вы не заболеете, но болезнь будет переноситься легче. При тяжелом течении гриппа могут быть серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы. Одни из самых распространенных осложнений: синусит, бронхит, отит и обострения хронических заболеваний.











Важное о здоровье

В Новосибирской области увеличилась заболеваемость пневмонией. Основная причина — эпидсезон, во время которого люди чаще заражаются ОРВИ, ковидом и другими инфекциями. При этом у некоторых пневмония протекает очень тяжело.

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