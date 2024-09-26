Защита от гриппа: где сделать прививку, как получить ее бесплатно и какие штаммы ждать в этом году — 10 важных карточек

До начала эпидсезона гриппа осталось не так много времени. В ноябре уже обычно фиксируют первые случаи заражения, поэтому самое время подумать о защите. Сделать прививку от гриппа можно бесплатно или за деньги в частных медцентрах. Мы собрали ответы на самые важные вопросы о вакцинации и гриппе.
- Как часто нужно делать прививки от гриппа
- Когда прививаться от гриппа
- Какие штаммы гриппа в прививке
- Где сделать бесплатно прививку от гриппа
- Какие противопоказания к вакцинации
- Сколько стоит прививка от гриппа
- Как делают прививку от гриппа
- Осложнения после прививки от гриппа
- Симптомы гриппа
- Осложнения гриппа
Как часто нужно делать прививки от гриппа
Прививку от гриппа нужно делать каждый год. Это связано с тем, что антитела со временем теряют силу, вирус мутирует. Каждый год вакцины делают на основе мониторинга и рекомендациях ВОЗ. В них включают штаммы, которые будут встречаться чаще всего.
Когда прививаться от гриппа
Вакцинацию проводят в сентябре-октябре. Нужно сделать укол за 3-4 недели до начала эпидсезона, чтобы иммунитет успел выработаться.
Какие штаммы гриппа в прививке
В Новосибирской области бесплатно детей будут прививать четырехвалентной «УльтриксКвадри», а взрослых — трехвалентной «Совигрипп».
В состав трехвалентных вакцин в этом эпидемическом сезоне, по рекомендации ВОЗ, включили штаммы:
вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;
вирус, подобный A/Thailand/8/2022 (H3N2);
вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).
В четырехвалентные добавлен штамм:
вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).
Осенью 2024 года в Новосибирской области планируется вакцинировать 1,7 миллиона человек, из них взрослых — 1,2 миллиона.
Где сделать бесплатно прививку от гриппа
Прививку делают в поликлинике, к которой вы прикреплены. Нужно обратиться к участковому терапевту. Детей прививают в детских садах и школах.
Какие противопоказания к вакцинации
Прививку делать нельзя при:
острых болезнях и обострении хронических;
тяжелых аллергических реакциях на компоненты прививки;
возрасте младше 6 месяцев.
Сколько стоит прививка от гриппа
Прививку можно сделать в Новосибирске и платно (данные по ценам на 25 сентября 2024 года). В клиниках в наличии четырехвалентная вакцина «УльтриксКвадри».
«Смитра» — 1500 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);
«Санитас» — 1850 рублей (вакцина + прием педиатра), 2150 рублей (вакцина + прием терапевта);
«Медсанчасть-168» — 1900 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);
«Инвитро» — 2000 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);
ЦНМТ — 2100 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);
«XXI век» — 2450 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);
«АвисМед» — 3000 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);
«Евромед» — вакцинация только детей — 4800 рублей (вакцина + прием педиатра).
Как делают прививку от гриппа
Сначала пациента осмотрит врач, чтобы оценить — есть ли противопоказания к вакцинации. Чаще всего укол делают в плечо. Стоит остаться в поликлинике или медцентре в течение хотя бы получаса, чтобы вовремя принять меры при развитии аллергических реакций.
Осложнения после прививки от гриппа
Любая вакцина может вызвать реакцию. В большинстве случаев прививка от гриппа переносится легко. На месте укола может быть покраснение, ломота в теле 1-2 дня и небольшая температура. Вакцинация от гриппа не вызывает насморк и кашель, так как препарат не содержит живых штаммов.
Симптомы гриппа
Грипп отличается от обычного ОРВИ своей стремительностью. Симптомы развиваются очень быстро. Иногда заболевший может точно до часа сказать, когда у него началось недомогание.
Первые признаки заболевания проявляются обычно через 2 дня после инфицирования, но инкубационный период может растягиваться до 5 дней.
Болезнь проявляется:
головной болью;
ломотой в теле;
температурой до 38-39 градусов;
першением и болью в горле;
заложенностью носа;
возможна диарея и даже рвота.
Возможно тяжелое течение заболевания. Нужно вызывать скорую помощь:
при одышке в состоянии покоя;
боли в центре грудной клетки с перебоями в работе сердца;
чувстве нехватки воздуха;
спутанном сознании;
температуре, приближенной к 40 градусам.
В остальных случаях нужно самостоятельно обратиться за помощью к врачу. Самолечение опасно для жизни!
Осложнения гриппа
Грипп — смертельно опасное заболевание. Ежегодно фиксируются летальные случаи, поэтому вакцинация — лучшая профилактика. Она не гарантирует того, что вы не заболеете, но болезнь будет переноситься легче.
При тяжелом течении гриппа могут быть серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы. Одни из самых распространенных осложнений: синусит, бронхит, отит и обострения хронических заболеваний.
Важное о здоровье
В Новосибирской области увеличилась заболеваемость пневмонией. Основная причина — эпидсезон, во время которого люди чаще заражаются ОРВИ, ковидом и другими инфекциями. При этом у некоторых пневмония протекает очень тяжело.
Мы узнали у врачей, что такое «плохой» и «хороший» холестерин, как они взаимосвязаны и что делать, чтобы его понизить без приема лекарств.
Жжение в области живота и груди хотя бы раз возникало у любого городского жителя. Мы узнали у врачей, какие продукты провоцируют изжогу и что можно съесть, чтобы желудок успокоился.