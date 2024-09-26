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Здоровье Медликбез Защита от гриппа: где сделать прививку, как получить ее бесплатно и какие штаммы ждать в этом году — 10 важных карточек

Защита от гриппа: где сделать прививку, как получить ее бесплатно и какие штаммы ждать в этом году — 10 важных карточек

В Новосибирской области в разгаре прививочная кампания

367
3 комментария

Укол чаще всего делают в плечо

До начала эпидсезона гриппа осталось не так много времени. В ноябре уже обычно фиксируют первые случаи заражения, поэтому самое время подумать о защите. Сделать прививку от гриппа можно бесплатно или за деньги в частных медцентрах. Мы собрали ответы на самые важные вопросы о вакцинации и гриппе.

  1. Как часто нужно делать прививки от гриппа
  2. Когда прививаться от гриппа
  3. Какие штаммы гриппа в прививке
  4. Где сделать бесплатно прививку от гриппа
  5. Какие противопоказания к вакцинации
  6. Сколько стоит прививка от гриппа
  7. Как делают прививку от гриппа
  8. Осложнения после прививки от гриппа
  9. Симптомы гриппа
  10. Осложнения гриппа
1

Как часто нужно делать прививки от гриппа

Прививку от гриппа нужно делать каждый год. Это связано с тем, что антитела со временем теряют силу, вирус мутирует. Каждый год вакцины делают на основе мониторинга и рекомендациях ВОЗ. В них включают штаммы, которые будут встречаться чаще всего.

2

Когда прививаться от гриппа

Вакцинацию проводят в сентябре-октябре. Нужно сделать укол за 3-4 недели до начала эпидсезона, чтобы иммунитет успел выработаться.

3

Какие штаммы гриппа в прививке

В Новосибирской области бесплатно детей будут прививать четырехвалентной «УльтриксКвадри», а взрослых — трехвалентной «Совигрипп».

В состав трехвалентных вакцин в этом эпидемическом сезоне, по рекомендации ВОЗ, включили штаммы:

  • вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

  • вирус, подобный A/Thailand/8/2022 (H3N2);

  • вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

В четырехвалентные добавлен штамм:

  • вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Осенью 2024 года в Новосибирской области планируется вакцинировать 1,7 миллиона человек, из них взрослых — 1,2 миллиона.

4

Где сделать бесплатно прививку от гриппа

Прививку делают в поликлинике, к которой вы прикреплены. Нужно обратиться к участковому терапевту. Детей прививают в детских садах и школах.

5

Какие противопоказания к вакцинации

Прививку делать нельзя при:

  • острых болезнях и обострении хронических;

  • тяжелых аллергических реакциях на компоненты прививки;

  • возрасте младше 6 месяцев.

6

Сколько стоит прививка от гриппа

Прививку можно сделать в Новосибирске и платно (данные по ценам на 25 сентября 2024 года). В клиниках в наличии четырехвалентная вакцина «УльтриксКвадри».

  • «Смитра» — 1500 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

  • «Санитас» — 1850 рублей (вакцина + прием педиатра), 2150 рублей (вакцина + прием терапевта);

  • «Медсанчасть-168» — 1900 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

  • «Инвитро» — 2000 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

  • ЦНМТ — 2100 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

  • «XXI век» — 2450 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

  • «АвисМед» — 3000 рублей (вакцина + прием терапевта или педиатра);

  • «Евромед» — вакцинация только детей — 4800 рублей (вакцина + прием педиатра).

7

Как делают прививку от гриппа

Сначала пациента осмотрит врач, чтобы оценить — есть ли противопоказания к вакцинации. Чаще всего укол делают в плечо. Стоит остаться в поликлинике или медцентре в течение хотя бы получаса, чтобы вовремя принять меры при развитии аллергических реакций.

8

Осложнения после прививки от гриппа

Любая вакцина может вызвать реакцию. В большинстве случаев прививка от гриппа переносится легко. На месте укола может быть покраснение, ломота в теле 1-2 дня и небольшая температура. Вакцинация от гриппа не вызывает насморк и кашель, так как препарат не содержит живых штаммов.

9

Симптомы гриппа

Грипп отличается от обычного ОРВИ своей стремительностью. Симптомы развиваются очень быстро. Иногда заболевший может точно до часа сказать, когда у него началось недомогание.

Первые признаки заболевания проявляются обычно через 2 дня после инфицирования, но инкубационный период может растягиваться до 5 дней.

Болезнь проявляется:

  • головной болью;

  • ломотой в теле;

  • температурой до 38-39 градусов;

  • першением и болью в горле;

  • заложенностью носа;

  • возможна диарея и даже рвота.

Возможно тяжелое течение заболевания. Нужно вызывать скорую помощь:

  • при одышке в состоянии покоя;

  • боли в центре грудной клетки с перебоями в работе сердца;

  • чувстве нехватки воздуха;

  • спутанном сознании;

  • температуре, приближенной к 40 градусам.

В остальных случаях нужно самостоятельно обратиться за помощью к врачу. Самолечение опасно для жизни!

10

Осложнения гриппа

Грипп — смертельно опасное заболевание. Ежегодно фиксируются летальные случаи, поэтому вакцинация — лучшая профилактика. Она не гарантирует того, что вы не заболеете, но болезнь будет переноситься легче.

При тяжелом течении гриппа могут быть серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы. Одни из самых распространенных осложнений: синусит, бронхит, отит и обострения хронических заболеваний.

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Важное о здоровье

В Новосибирской области увеличилась заболеваемость пневмонией. Основная причина — эпидсезон, во время которого люди чаще заражаются ОРВИ, ковидом и другими инфекциями. При этом у некоторых пневмония протекает очень тяжело.

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Комментарии
3
Mr. President
4 минуты
кремлебоберов чипировать будут))) так их!
Гость
12 минут
15-ти рублёвые уже не спят
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