«30% поражения легких, думала умру»: новосибирцы повально болеют пневмонией и это не ковид — истории и мнения врачей

В сезон ОРВИ некоторые болеют всей семьей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В Новосибирской области увеличилась заболеваемость пневмонией. Основная причина — эпидсезон, во время которого люди чаще заражаются ОРВИ, ковидом и другими инфекциями. При этом у некоторых пневмония протекает очень тяжело. Новосибирцы рассказали о том, как переносят болезнь, а врачи объяснили, с чем может быть связана заболеваемость и какие симптомы должны насторожить. Подробнее — в материале НГС.

«Кашель, от которого задыхаешься»: как болеют горожане

Новосибирец Александр заболел в начале сентября. Первым симптомом стало повышение температуры. Мужчина подумал, что просто простудился.

— Обычно я болею пару дней, но в этот раз температура так и не упала. На четвертый день пошел в поликлинику, записался на прием через робота Николая. Врач послушала стетоскопом, услышала хрипы. Назначили флюорографию, сделали в трех позициях. Обнаружили двустороннюю полисигментарную пневмонию. Выписали сначала один антибиотик, потом второй, вместе с ними разные противовирусные, ингаляции. Тест на ковид мне в поликлинике не делали. Сделал дома, он отрицательный. Может, было уже поздно. Сейчас чувствую себя нормально, температура спала, но есть отвратительный кашель, от которого задыхаешься. Больничный еще на неделю, — рассказал Александр.

При пневмонии больным выписывают антибиотики Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Еще один житель Новосибирска Владислав тоже заболел в середине сентября. Температура поднялась до 37,5 градуса. Через несколько дней, на выходных, состояние не улучшилось, поэтому сибиряк решил вызвать врача. Доктор приехала на следующий день, измерила температуру и послушала легкие, но хрипов не услышала. Сибиряку прописали противовирусное средство.

— Врачи потом удивлялись из-за такого назначения. Поставила обычное ОРВИ. С понедельника по четверг препараты не помогли. Я пришел в больницу, чтобы поменяли лечение. Сделали снимок. Сначала с новым лечением отправили домой, и где-то через полчаса позвонили и сказали, что еще раз посмотрели и поняли, что это пневмония и надо госпитализировать, — говорит Владислав.

В больнице у мужчины брали анализы и тесты, но он не спрашивал, на что именно. Сейчас ему капают антибиотики, он пьет таблетки и дышит через кислородную маску, потому что кислород в крови Владислава понижен.

Как правило, при пневмонии поднимется температура. Но некоторые переносят болезнь без этого симптома Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Сибирячка Ульяна переболела пневмонией в августе. В разговоре с НГС девушка рассказала, что изначально пришла в больницу с кашлем. Ей говорили, что при пневмонии болят легкие, у нее такого симптома не было. По ее словам, врач не услышала хрипы в фонендоскоп, сибирячке поставили диагноз трахеит. Через неделю стало ясно, что у Ульяны двусторонняя полисигментарная пневмония. Девушку положили в больницу.

— Было ужасно плохо. Врачи упустили болезнь на ранних стадиях. Развивалась стремительно. Дошло до 30% поражения легких, думала умру. Около пяти видов антибиотиков пришлось пропить по назначению. Так что сразу лучше обращаться в больницу и требовать рентген легких. Флюорография, к сожалению, может и не показать, — считает Ульяна.

Женщина говорит, что у нее был очень сильный кашель, из-за которого невозможно спать. Теперь девушке предстоит долгое восстановление. Ульяна отметила, что на приеме у врача ей делали экспресс-тест на ковид, он оказался отрицательным.

«Такой подъем не типичен»: объяснение врачей

Сейчас в Новосибирской области фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. За неделю с 16 по 22 сентября в регионе зарегистрировали 21 668 случаев, неделей раньше — 16 533. Рост составил 7,7%.

— По Новосибирску заболеваемость ОРВИ увеличилась на 83%. В основном фиксируются легкие формы, которые лечатся амбулаторно, — рассказала на оперативном совещании 23 сентября рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

Новосибирские врачи отмечают, что сейчас также фиксируется рост заболеваемости пневмонией на фоне ОРВИ. За подробной статистикой НГС обратился в региональный минздрав и Роспотребнадзор. Пока ответы не поступили.

Пневмонией в этом году часто болеет молодежь Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Как рассказал НГС Сергей Дорофеев, главный врач новосибирской «Городской клинической поликлиники №1», рост заболеваемости пневмонией в городе начался в конце августа. Пока непонятно, выросло ли количество больных по сравнению с прошлым годом.

— Наверное, в этом побольше, чем в прошлом, хотя сложно сказать. Мы такую статистику не проводили. Рост связан с вирусными инфекциями, причем у детей в основном микоплазменная инфекция, — объяснил Сергей Дорофеев.

По его словам, за неделю в поликлинике фиксируют 9-10 случаев пневмонией. В основном болеют дети и пожилые люди.

Рост заболеваемости может быть связан и с ковидом, в эпидсезон его регистрируют чаще. Но, отмечает врач, сейчас заболевание в основном протекает как обычное ОРВИ, без специфических симптомов. В основном больные пневмонией лечатся в стационаре, если сами не отказываются от госпитализации.

В случае появления симптомов заболевания стоит обратиться за помощью к врачу и не заниматься самолечением Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Врач-терапевт клиники «Здравица» Наталья Смирнова также отметила рост заболеваемости пневмонией. По ее словам, за этот сентябрь заболевших больше, чем за такой же период в прошлом году.

— Однозначно больше, практически ежедневно выявляется пневмония. Обычно такое наблюдается в осенне-зимний период, больше зимой. Для августа-сентября такой подъем заболеваемости не типичен. Сложно сказать, с чем это связано. Может быть, это ковид, новые штаммы. Может быть, это какая-то атипичная инфекция, микоплазма. Мы не идентифицируем возбудитель. А в тех случаях, когда были попытки обследовать пациентов на ковид при атипичной клинике, и они сами говорили, что также болели раньше, тесты были отрицательные, — отмечает Наталья Смирнова.

На то, что у пациента пневмония, может указывать затрудненное дыхание, болезненный кашель, а также затяжной кашель в течение недели. Температура при этом может не подниматься. Эти симптомы — повод обратиться за помощью к врачу. Как правило, пациентам с пневмонией назначают антибиотики, ингаляции и противовирусные препараты. Курс лечения длится примерно 10 дней.

— В этом сезоне молодежь болеет чаще и люди среднего возраста, до 40 лет, — уточнила Наталья Смирнова.

Госпитализация, по словам терапевта, требуется людям с тяжелым течением заболевания: при двустороннем поражении, сатурации меньше 95, пожилым и одиноким людям. В этом году у Натальи Смирновой не встречалось таких случаев.

Главный пульмонолог Новосибирской области Татьяна Куделя подтвердила в разговоре с НГС, что в сентябре в регионе зафиксировали рост заболеваемости пневмонией. Врач объяснила это сезонностью.

— У нас всегда был рост осенью. В этом году чуть больше, чем за этот же период в 2023 года, где-то на 2000, — объяснила пульмонолог.

Врач отметила, что такой рост не считается критичным.