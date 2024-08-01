«Рекомендация одна, решение другое»: как смертельно больная девушка выиграла суд у Минздрава — ей нужно лекарство за 50 млн

Суд прошел сегодня, 1 августа Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирском областном суде сегодня, 1 августа, прошло заседание апелляционного суда по иску 21-летней Татьяны Дроздовой. Министерство здравоохранения стремилось отменить решение Центрального районного суда, по решению которого минздрав обязали купить девушке лекарство за 50 миллионов рублей. Коллегия судей в апелляции отказала.

«522 ампулы в год по 12 тысяч долларов»

От Министерства здравоохранения на суде были две представительницы. Они попросили пригласить для дачи свидетельских показателей врача из НИИФКИ, в котором лечится Татьяна Дроздова. Но суд в ходатайстве отказал. Как объяснила судья, не было представлено объяснения, почему в первой инстанции не была приглашена сотрудница.

Представители министерства здравоохранения на суде объяснили, что решение об отказе в лекарстве Revcovi приняла лечащий врач Татьяны. Татьяна с детства болеет редкой генетической болезнью АДА-ТКИН. Она единственная в России, кто дожила до взрослого возраста с этим диагнозом.

Сотрудники министерства здравоохранения называют преувеличением заявление о том, что Татьяна находится в угрожающем жизни состоянии. Девушка получает терапию, которая положительно сказывается на её состоянии здоровья. А главная причина отказа — низкий уровень тромбоцитов в крови Татьяны. Якобы это - противопоказание при применении Revcovi. Но, как также отмечает представительница минздрава, противопоказания препарата неизвестны, так как он применяется только в Америке.

— Препарат, который в настоящий момент не опробован и неизвестно, какой будет лечебный эффект. Возможно, он будет опасным для жизни. Все консультационные комиссии, врачебные комиссии оставляют решение вопроса о назначении лечения на усмотрение лечащего врача. И вопрос не только в том, что действительно курс лечения, который просят у нас лечиться, довольно-таки значительный. Получается 522 ампул в год, а стоимость одной ампулы 12 тысяч долларов. Действительно, лечение очень дорогостоящее. Но вопрос в том, быть ли оно имеет положительный эффект от данного лечения, и не опасно ли оно будет для здоровья пациента, — высказалась представительница минздрава.

Как объяснил представитель Татьяны Анатолий, никаких противопоказаний в самой инструкции к лекарству нет. При этом согласно имеющейся документации вопрос с низкими тромбоцитами решается достаточно быстро и Татьяне их периодически поднимают.

Поменяли мнение через три дня

Представители министерства здравоохранения передали документы суду с двух врачебных комиссий. Одна прошла с присутствием через видеозвонок московских врачей 9 июля 2024 года, а вторая в НИИФКИ 12 июля. После ознакомления с документами судьи задались вопросами о разнице в решениях.

Врачи на первой комиссии рекомендовали Татьяне Дроздовой применить Revcovi. Через три дня те же врачи приняли решение, что лекарство не рекомендовано.

— Объясните, почему врачи, которые рекомендуют, через три дня в заседании врачебной комиссии приходят к противоположным выводам. Что произошло за этот период и чем это обусловлено? Рекомендация одна, решение другое. Через три дня. Какие обстоятельства изменились? — спросила судья Новосибирского областного суда.

Как объяснили представители минздрава, это состав комиссии все-таки отличался. В первый раз московский врач рекомендовала Revcovi для Татьяны Дроздовой, но решение должна принимать лечащий врач. И она придерживается другого мнения. Во второй раз московских коллег на комиссии не было. Как отмечает представитель Татьяны Дроздовой, ни его подопечная, ни он сам решений этих комиссий не видели.

Министерство здравоохранения во время прений настаивало, что единственным возможным лечением для Татьяны является пересадка стволовых клеток. Адвокат Татьяны возразил и сказал, что пересадка не была принята врачами из Москвы. А также это не отменяется того факта, что Центральный районный суд уже назначил решение о покупке препарата.

«Недавно переливала кровь в гематологии»

Татьяна Дроздова продолжает активно добиваться подтверждений в необходимости лекарства. За весну 2024 года она была в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга.

— Это было очень волнительно, на самом деле, потому что новые врачебные комиссии, о которых вообще никто не знал, ни юрист, ни я, не были предупреждены. Я очень рада, и я надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует. И Минздрав совместно с врачами НИИФКИ дадут мне право на жизнь и мое лечение, — поделилась эмоциями сибирячка.

Во время суда одна из представительниц минздрава сказала, что сейчас Татьяна Дроздова благодаря лечению ведет активный образ жизни. А значит лечение действуют.

— Самочувствие в основном страдает. Анализы сейчас хорошие. Недавно переливала кровь в гематологии. Буквально позавчера выписалась. И про активный образ жизни, который говорил от Министерства здравоохранения, я вообще, честно говоря, не поняла. Я не работаю, не учусь, сижу дома. Какой у меня может быть активный образ жизни с моим заболеванием? — недоумевает девушка.

Ранее НГС подробно рассказывал историю Татьяны Дроздовой, у которой диагностировали смертельную генетическую болезнь АДА-ТКИН — тяжелую комбинированную иммунную недостаточность. Согласно решению суда, девушке должны были купить зарубежный препарат, стоимость которого — 50 миллионов рублей в месяц, но она его не получила. В июне этого года Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения мамы 21-летней Татьяны Дроздовой.

